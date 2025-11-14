Lüleburgaz’da Motosiklette Uyuşturucu Operasyonu: 508 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi

Lüleburgaz'da durdurulan motosiklette yapılan aramada 508 gram metamfetamin ve 1 gram esrar ile para ele geçirildi; iki şüpheli tutuklandı.

Yayın Tarihi: 14.11.2025 20:44
Güncelleme Tarihi: 14.11.2025 20:44
Polis denetiminde şüpheli durduruldu

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği denetimde durdurulan bir motosiklette bulunan iki şahsın üzerinde yapılan kontrollerde uyuşturucu madde ve para ele geçirildi.

Ele geçirilenler ve suçlamalar

Edinilen bilgiye göre, yapılan üst aramasında motosiklet sürücüsü O.A. ve O.Ç. isimli şahısların üzerinde 508 gram metamfetamin, 1 gram esrar ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 5 bin Türk Lirası ve 5 Euro bulundu.

Gözaltı ve yargılama

Gözaltına alınan şüpheliler, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan O.A. ve O.Ç. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

