Lüleburgaz'da Sera Denetimleri: Resen Kayıt ve Teknik Kontroller

Lüleburgaz'da Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri seralarda resen kayıt yapıp bitki gelişimi, üretim şartları ve hastalık-zararlı kontrollerini yerinde denetledi.

Yayın Tarihi: 29.11.2025 10:40
Güncelleme Tarihi: 29.11.2025 10:40
Lüleburgaz'da Sera Denetimleri: Resen Kayıt ve Teknik Kontroller

Lüleburgaz'da Sera Denetimleri Yoğunlaştırıldı

Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik ekipleri saha çalışmalarını sürdürdü

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde, Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik ekipleri seracılık yapan üreticilerin resen sera kayıtlarını oluşturarak kapsamlı teknik kontroller gerçekleştirdi.

Ekipler, üretim faaliyetlerinin sürdüğü seralarda yaptığı incelemelerde; seralardaki bitki gelişimi, üretim şartları ile hastalık ve zararlı kontrollerini yerinde değerlendirdi. Üreticilere sahada teknik bilgilendirmeler yapılarak tespit edilen hususlar hakkında yönlendirmede bulunuldu.

Denetimler kapsamında kayıt altına alınan seralar üzerinden yürütülen değerlendirmeler, üretimin sürdürülebilirliğini ve bitki sağlığını korumaya yönelik önlemlerin alınmasını amaçlıyor.

LÜLEBURGAZ İLÇE TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİK EKİPLERİ, SERACILIK YAPAN ÜRETİCİLERİN RESEN SERA...

LÜLEBURGAZ İLÇE TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİK EKİPLERİ, SERACILIK YAPAN ÜRETİCİLERİN RESEN SERA KAYITLARI YAPARAK, TEKNİK KONTROLLER GERÇEKLEŞTİRDİ.

LÜLEBURGAZ İLÇE TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİK EKİPLERİ, SERACILIK YAPAN ÜRETİCİLERİN RESEN SERA...

İLGİLİ HABERLER

İŞKUR KPSS Şartsız 4.143 Personel Alımı: 81 İlde Temizlik ve Güvenlik İlanı

2026 Asgari Ücrette 'Kırmızı Çizgi': TÜRK-İŞ Açlık Sınırı 29.828 TL

GSS Affı: 11. Yargı Paketi ile Prim Borçları Silinecek

Yargazan Solmaz Kimdir? Yargıtay'a Atanan Ramazan Solmaz Nereli ve Kaç Yaşında?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Arpaçay'da KÖYDES Toplantısı: 2025 Çalışmaları ve 2026 Yatırım Planı Görüşüldü
2
Afyonkarahisar'da Takla Atan Tofaş'ın 21 Yaşındaki Sürücüsü Öldü
3
Manavgat'ta kontrolsüz kavşakta çarpışma: 1 yaralı
4
Samandağ'da Hapis Cezasıyla Aranan A.Y. Tutuklandı — 2.68 gram Esrar Ele Geçirildi
5
Adana'da Ocakbaşında İnfaz: İşyeri Sahibi Cengiz Durmaz Öldü
6
Akpınar Köyü'nde 7/24 Güvenlik: 14 Kamera ile İzleme
7
Samsun'da motosiklet alarmı: 2 bin 798 kaza, 5 ölü, 2 bin 360 yaralı (2025)

2026 Asgari Ücrette 'Kırmızı Çizgi': TÜRK-İŞ Açlık Sınırı 29.828 TL

Hurda Teşviki 28 Kasım 2025: Meclis'e Geldi mi? ÖTV İndirimi Bekleyişi

Yargazan Solmaz Kimdir? Yargıtay'a Atanan Ramazan Solmaz Nereli ve Kaç Yaşında?

Mehmet Ali Ağca kimdir? Abdi İpekçi cinayeti ve Papa suikastı

11. Yargı Paketi TBMM'ye Sunuldu: İnfaz Düzenlemesi, Kovid İzni ve Trafik Magandalarına Hapis

GSS Affı: 11. Yargı Paketi ile Prim Borçları Silinecek

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı

Kış Lastiği 2025: Tarihler Öne Çekildi, Ceza 5 bin 856 TL

İBB Genç Üniversiteli Burs Sonuçları 2025-2026: 20 Bin TL Desteğe Geri Sayım

İŞKUR KPSS Şartsız 4.143 Personel Alımı: 81 İlde Temizlik ve Güvenlik İlanı

27 Kasım 2025 Perşembe TV Yayın Akışı: Bu Akşam Hangi Diziler ve Maçlar Var?

Doc Dizisi Gerçek Mi? Pierdante Piccioni ve İtalyan Orijinali