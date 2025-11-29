Lüleburgaz'da Sera Denetimleri: Resen Kayıt ve Teknik Kontroller

Lüleburgaz'da Sera Denetimleri Yoğunlaştırıldı
Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik ekipleri saha çalışmalarını sürdürdü
Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde, Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik ekipleri seracılık yapan üreticilerin resen sera kayıtlarını oluşturarak kapsamlı teknik kontroller gerçekleştirdi.
Ekipler, üretim faaliyetlerinin sürdüğü seralarda yaptığı incelemelerde; seralardaki bitki gelişimi, üretim şartları ile hastalık ve zararlı kontrollerini yerinde değerlendirdi. Üreticilere sahada teknik bilgilendirmeler yapılarak tespit edilen hususlar hakkında yönlendirmede bulunuldu.
Denetimler kapsamında kayıt altına alınan seralar üzerinden yürütülen değerlendirmeler, üretimin sürdürülebilirliğini ve bitki sağlığını korumaya yönelik önlemlerin alınmasını amaçlıyor.
LÜLEBURGAZ İLÇE TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİK EKİPLERİ, SERACILIK YAPAN ÜRETİCİLERİN RESEN SERA KAYITLARI YAPARAK, TEKNİK KONTROLLER GERÇEKLEŞTİRDİ.