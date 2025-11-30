Lüleburgazlı Muhtarlar Vali Uğur Turan'a Sıkıntılarını Aktardı

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Lüleburgaz ilçesindeki muhtarlarla bir araya gelerek ilçenin huzuru, güvenliği ve gelişimine yönelik çalışmaları değerlendirdi. Toplantıda köy ve mahalle muhtarları yaşadıkları sıkıntıları ve taleplerini iletti.

Vali Uğur Turan başkanlığında gerçekleşen görüşmede muhtarların talep ve ihtiyaçları tek tek dinlendi. Muhtarlar, köylerinde yapılan hizmetleri ve taleplerini aktarırken karşılaşılan sorunları da dile getirdi. Vali Turan ise iletilen istek ve sıkıntıları not aldı.

Ele alınan başlıca konular

Toplantıda yol ve altyapı çalışmaları, tarımsal üretim, güvenlik, eğitim, sağlık, sulama, dere ıslahı, sahipsiz sokak hayvanları, çöp toplama, dini ve hayır hizmetleri, düzensiz göçle mücadele ve sosyal hizmetler gibi birçok başlık üzerinde duruldu.

Kış tedbirleri ve Vali'nin mesajı

Kış mevsimine yönelik valilik koordinasyonunda alınan kış tedbirleri ve önlemler hakkında bilgi verildi. Vali Turan, "Kırklareli’nin huzuru, güvenliği ve kalkınması için aralıksız çalışıyoruz" dedi.

KIRKLARELİ VALİSİ UĞUR TURAN, LÜLEBURGAZ İLÇESİNDEKİ MUHTARLARLA BİR ARAYA GELEREK İLÇENİN HUZURU, GÜVENLİĞİ VE GELİŞİMİNE YÖNELİK ÇALIŞMALARI DEĞERLENDİRDİ.