Macera Off-Road Ekibi Erzurum'da Kayıp Çobanı Bataklıkta Kurtardı

Kurtarma ve sağlık durumu

Erzurum’da 2 gün önce sürülerini otlatmak için arazide çıkan ve kendisinden haber alınamayan çoban, öğle saatlerinde bulundu ve hastaneye sevk edildi.

160 koyunu otlamak için araziye çıkan ve uzun süreye yayılan arama çalışmalarına rağmen kaybolan çoban Abdurrahman Kansu (73), öğle saatlerinde bataklık alanda bulundu.

Erzurum Macera Off-Road Doğa Sporları ekibi, iki gündür devam eden yoğun sisin dağılmasıyla bugün ovada çoban ve sürüyü tespit etti. Ekipler, Kansu'yu çamurdan kurtardı ve ilk yardım olarak su ile yiyecek verdi.

Bitkin durumdaki çoban, jandarma ekipleri tarafından sırtta taşınarak ambulansın bulunduğu bölgeye getirildi.

Ambulansa alınan yaşlı çoban, ilk müdahalenin ardından Şehir Hastanesi acil servisine sevk edilerek tedavi altına alındı.

