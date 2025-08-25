DOLAR
Macron: İsrail'in Gazze'de gazeteci ve sivil ölümleri kabul edilemez

Macron, İsrail'in Gazze'de hastane ve sivillere yönelik saldırılarını "kabul edilemez" diyerek kınadı; gazetecilerin ve insani yardımın korunmasını istedi.

Yayın Tarihi: 25.08.2025 20:49
Güncelleme Tarihi: 25.08.2025 20:49
Macron: İsrail'in Gazze'de gazeteci ve sivil ölümleri kabul edilemez

Macron: İsrail'in Gazze'de gazeteci ve sivil ölümleri kabul edilemez

Macron'un açıklaması

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile telefonda görüştüğünü ve Gazze'deki durumu ele aldıklarını duyurdu.

Macron, "Bir nüfusu açlığa mahkum etmek derhal durdurulması gereken bir suçtur." ifadesini kullandı ve gazetecilerin ile sivillerin öldürüldüğü saldırılara tepki gösterdi.

Macron, "Bu sabah, İsrail'in Gazze'deki bir hastaneye düzenlediği yeni saldırılar çok sayıda sivilin ve gazetecinin ölümüne neden oldu. Bu kabul edilemez, siviller ve gazeteciler her koşulda korunmalıdır. Medya, çatışmanın gerçekliğini yansıtmak için görevlerini özgürce ve bağımsız bir şekilde yerine getirebilmelidir. İnsani yardımlar (Gazze'ye) girebilmelidir. İsrail'i uluslararası hukuka saygı göstermeye çağırıyoruz." dedi.

Macron, kalıcı ateşkes çağrısını yineleyerek, İsrail-Filistin meselesinde iki devletli çözüme ilişkin 22 Eylül'de ABD'nin New York kentinde yapılacak Birleşmiş Milletler (BM) konferansı için Katar ile yakın şekilde çalıştıklarını kaydetti.

Nasır Hastanesi hedef alındı

İsrail ordusu, sabah Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta yer alan Nasır Hastanesi'ne üst üste iki saldırı düzenledi. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı saldırılarda 5'i gazeteci, 5'i sağlık çalışanı olmak üzere 20 Filistinlinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

İsrail ordusu, Gazze'de 7 Ekim 2023'ten bu yana 244 gazeteciyi öldürdüğü belirtilmesine rağmen, yaptığı yazılı açıklamada "gazetecileri doğrudan hedef almadıklarını" savunarak olayla ilgili soruşturma başlattığını duyurdu.

Saldırıda hayatını kaybeden gazeteciler: Hüsam el-Mısri (Reuters), Muhammed Selame (Al Jazeera), Meryem Ebu Dekka (Independent Arabia, AP), Muaz Ebu Taha (NBC News) ve Ahmed Ebu Aziz.

