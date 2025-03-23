Maduro, El Salvador'daki Venezuelalı Mahkumların Ülkeye Dönüşünü Duyurdu

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, El Salvador'da bulunan tüm Venezuelalı göçmenlerin önümüzdeki günlerde ülkesine geri getirileceğini duyurdu. Başkent Caracas'ta yaptığı açıklamada, Venezuelalıların suç işlemedikleri halde suçlu muamelesi gördüklerini ve ABD tarafından El Salvador'a gönderildiğini öne sürdü.

Maduro, El Salvador'daki mega hapishaneleri Nazi toplama kamplarına benzeterek, "Kaçırılan, kaybolan ve suçsuz olmalarına rağmen, El Salvador'daki Nazi kamplarına gönderilen tüm vatandaşlarımızı geri getireceğiz." ifadelerini kullandı.

Ayrıca, ABD'nin uyguladığı ekonomik yaptırımlar nedeniyle pek çok Venezuelalının ülkesini terk etmek zorunda kaldığını aktaran Maduro, El Salvador yönetimine göçmenleri serbest bırakma çağrısında bulundu.

Diğer yandan, Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Jorge Rodriguez, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Venezuela, Vatana Dönüş Planı çerçevesinde, yurttaşlarımızın insan haklarını koruyarak ülkelerine dönmeleri amacıyla ABD hükümetiyle anlaşmaya vardı. Bu kapsamda Venezuelalı göçmenlerin geri gönderilmesi sürecek," diye belirtti.

Ulusal basına göre, ABD tarafından hava yoluyla sınır dışı edilen yaklaşık 200 Venezuelalı göçmenin daha ülkesine dönmesi bekleniyor. Özellikle ABD'nin sınır dışı ettiği 261 çete üyesinin El Salvador'a gönderilmesi dikkat çekici bir durum.

Eski ABD Başkanı Donald Trump, "yabancı terör örgütü" olarak tanımladığı Venezuelalı çetesi Tren de Aragua ile bağlantılı göçmenlerin sınır dışı edilme sürecini hızlandırmak için olağanüstü yetkilerini devreye sokmuştu. ABD yönetimi, federal yargıcın yürütmeyi durdurma kararına rağmen, Venezuela çetesiyle bağlantılı olduğu iddiasıyla yüzlerce göçmeni sınır dışı etmişti.