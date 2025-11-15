Mahallemiz, Evimiz, Ailemiz Gücümüz Hozat’ta Yoğun İlgiyle Devam Etti

Tunceli'de yürütülen 'Mahallemiz, Evimiz, Ailemiz Gücümüz' projesi Hozat'ta vatandaşlarla buluştu; eğitimler, hane ziyaretleri ve ihtiyaç tespitleri gerçekleştirildi.

Yayın Tarihi: 15.11.2025 09:56
Güncelleme Tarihi: 15.11.2025 09:56
Proje kapsamında eğitimler, hane ziyaretleri ve sahada tespit çalışmaları yapıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Tunceli İl Müdürü Hüseyin Okan ile beraberindeki heyet, Mahallemiz, Evimiz, Ailemiz Gücümüz projesinin ilçe buluşmalarının son durağı olan Hozatta vatandaşlarla bir araya geldi.

Tunceli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün ana yürütücülüğünde, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) ve Türk Kızılay Tunceli Şubesi iş birliğiyle, 2025 Aile Yılı kapsamında sürdürülen proje Hozat programıyla devam etti.

Programda katılımcılar dinlendi; Aile Eğitim Programı (AEP) çerçevesinde temel konularda eğitimler verildi. Eğitimlerin ardından ilçe sakinleri öneri ve şikayetlerini yazılı olarak talep kutusuna bıraktı.

Etkinlikler eş zamanlı olarak sahada da sürdürüldü. İl Müdürü Hüseyin Okan, Belediye Başkanı Aydın Kaya, Kızılay Tunceli Şubesi Başkanı İlksen Orhan ve SYDV Başkanı Mehmet Göktaş tarafından hane ziyaretleri yapılarak ailelerin ihtiyaçları yerinde değerlendirildi.

Ayrıca ekipler, sosyal, ekonomik ve psikolojik durumları tespit etmek amacıyla kapsamlı ziyaretlerde bulunarak uygun sosyal hizmet modellerini devreye aldı.

Projenin daha önce Tunceli merkezdeki 8 mahallenin tamamı, Pertek, Ovacık ve Mazgirtte uygulandığı; ilçe buluşmalarına diğer ilçelerle devam edileceği belirtildi.

