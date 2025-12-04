Mahmudiye’nin İlk Hastalıktan Ari Hayvancılık İşletmesi Sertifikalandı

Eskişehir’in Mahmudiye ilçesinde ilk 'Hastalıktan Ari İşletme Sertifikası' teslim edildi; il genelinde 6 ilçede toplam 35 işletme sertifikalı.

Yayın Tarihi: 04.12.2025 09:34
Güncelleme Tarihi: 04.12.2025 09:34
Mahmudiye’nin İlk Hastalıktan Ari Hayvancılık İşletmesi Sertifikalandı

Mahmudiye’nin İlk 'Hastalıktan Ari' İşletmesine Sertifika Verildi

Eskişehir’in Mahmudiye İlçesi’nde, ilçenin ilk hayvancılık işletmesi olarak 'Hastalıktan Ari İşletme Sertifikası' almaya hak kazanan işletmenin sertifikası teslim edildi.

Sertifika teslimi için Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürü, Mahmudiye İlçe Tarım ve Orman Müdürü ile görevli veteriner hekimler tarafından işletmeye ziyaret gerçekleştirildi.

Mahmudiye’de ari statüye ulaşan bu işletme ile birlikte, Eskişehir genelinde 6 ilçede toplam 35 işletme 'Hastalıktan Ari İşletme Sertifikası' almaya hak kazandı. İl Müdürlüğü, bu sayının artırılması için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

İl Müdürlüğü: Sağlıklı hayvanlar, halk sağlığı ve ekonomi için önemli

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Hastalıktan ari işletme sayısının artmasıyla çiftlikten sofraya sağlıklı gıda arzı sağlanıyor. Zoonoz hastalıkların önüne geçilerek halk sağlığı korunuyor ve ekonomik kayıplar azaltılarak sürüler daha sağlıklı büyüyor. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın ari işletmelere yönelik destekleri de devam ediyor. Karantina ünitesine sahip, kayıtlı ve tüberküloz ile bruselloz gibi hastalıklardan arındırılmış sürü bulunduran işletmeler, sertifika almaya hak kazanıyor. Sağlıklı hayvanlardan elde edilen gıdalar halk sağlığı için temel unsur"

Destekler ve teşvikler

Açıklamanın devamında verilen bilgilere göre:

"Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından uygulanan yeni destekleme modeli kapsamında, ari işletmelerde doğan dişi buzağılara temel desteğe ilave 4 kat, üretilen süt için ise süt primine ek 3 kat destek sağlanıyor. Ayrıca bankalar tarafından hayvancılık kredilerinde faiz indirimleri uygulanırken, IPARD ve Kırsal Kalkınma Projeleri’nde ari işletmelere öncelik veriliyor"

İşletme sahibinden açıklama

Uzun yıllar yurt dışında çalıştıktan sonra memleketinde modern ve örnek bir hayvancılık işletmesi kurmak amacıyla yola çıktığını söyleyen işletme sahibi, İl Müdürlüğü’nün Kırsal Kalkınma desteklerinden yararlanarak tesisini hayata geçirdiğini dile getirdi.

İşletme sahibi, ilçe müdürlüğünde görevli veteriner hekimlerin yönlendirmeleriyle sertifika almaktan büyük gurur duyduğunu belirtti.

ESKİŞEHİR'İN MAHMUDİYE İLÇESİ'NİN İLK HAYVANCILIK İŞLETMESİ OLMAYA HAK KAZANAN YERİN SAHİBİNE...

ESKİŞEHİR'İN MAHMUDİYE İLÇESİ'NİN İLK HAYVANCILIK İŞLETMESİ OLMAYA HAK KAZANAN YERİN SAHİBİNE 'HASTALIKTAN ARİ İŞLETME SERTİFİKASI' TESLİM EDİLDİ.

ESKİŞEHİR'İN MAHMUDİYE İLÇESİ'NİN İLK HAYVANCILIK İŞLETMESİ OLMAYA HAK KAZANAN YERİN SAHİBİNE...

İLGİLİ HABERLER

MGM Uyardı: 3 ve 6 Aralık'ta Hangi İllerde Kar Yağacak?

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kütahya'ya Kalibrasyon ve Sayaç Muayene Merkezi Projesi Vali Musa Işın'a Sunuldu
2
Adıyaman'da 30 Metrelik Şarampolden Uçan Otomobilde 2 Kişi Yaralanmadan Kurtuldu
3
Burdur'da Dron Destekli Trafik Denetimi: 10 Araca Para Cezası
4
Mersin Hobi Parkı'nda Kış Hazırlıkları Tamamlandı: Yeni Sezona Hazır
5
Dörtyol’da Ömür Irmalı'ya Fahri Trafik Polisliği — Polis Yeleğiyle Trafik Denetimi
6
Hatay'da Öğrencilere Dezenformasyonla Mücadele Farkındalık Eğitimi
7
Zeydan Karalar’ın 'Çalışmadım' İddiası Belgelerle Yalanlandı: Aziz İhsan Aktaş İhaleleri

Ocak 2025 Memur ve Emekli Zammı Netleşti: Yeni Maaşlar ve Oranlar

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi

MGM Uyardı: 3 ve 6 Aralık'ta Hangi İllerde Kar Yağacak?

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi

Aralık 2025 Kira Zammı Ne Kadar? TÜFE Oranı 3 Aralık'ta Açıklanacak

Seçil Erzan'a 102 Yıl 2 Ay Hapis: 'Yüksek Kârlı Gizli Fon' Davasında Karar

Hurda Teşvikiyle Çocuklu Ailelere Müjde: 12 Yerli Modelde ÖTV İndirimi

İstanbul Hava Durumu: 2 Aralık Salı Saat Saat Tahmin ve Kar Beklentisi

SGK'dan Annelere Yıpranma Formülü: 53 Yaşında Erken Emeklilik Mümkün