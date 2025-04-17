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Mahmut Arıkan, Sırrı Süreyya Önder'i Hastanede Ziyaret Etti

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, TBMM Başkanvekili Önder'i hastanede ziyaret ederek sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

Yayın Tarihi: 17.04.2025 13:03
Güncelleme Tarihi: 17.04.2025 13:03
Mahmut Arıkan, Sırrı Süreyya Önder'i Hastanede Ziyaret Etti

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'i, kalp rahatsızlığı nedeniyle geçirdiği ameliyat sonrası Şişli'deki hastanede ziyaret etti.

Arıkan, İstanbul Florence Nightingale Hastanesi'ndeki ziyaretinin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Önder'in uzun süreli bir ameliyat geçirdiğini belirterek, onun için dua ettiklerini ifade etti.

Önder'in ruhunun direnmeye müsait olduğunu vurgulayan Arıkan, "Doğduğu günden bu tarafa bir direnç üzerine hayat meşgalesi oldu; bugün de sağlığıyla alakalı yaşadığı sıkıntılardan dolayı en güzel direnç gösterecek. Yakın bir zamanda aramıza kavuşacağına inanıyorum." dedi.

Türkiye'nin birçok siyasetçi gördüğünü ve bunların büyük bir kısmının toplumun her kesimi tarafından sempati gördüğünü anlatan Arıkan, Önder'in de bu siyasilerden biri olduğuna dikkat çekti. "Toplumun bütün kesimlerinden kendisine karşı büyük bir sevgi var. Siyasetin her alanından kendisine bir sempatinin olduğu görülüyor. Hastane katında sağladığı bu bütünlüğü, sağlığına kavuştuktan sonra pratiğe döndürecektir." diye ekledi.

Arıkan, Türkiye'nin önemli bir süreçten geçtiğini ve birçok sıkıntı ile karşı karşıya olduğunu belirterek, "Sırrı Süreyya Bey'e Türkiye'nin ihtiyacı var. Onun bakış açısına Türkiye'nin ihtiyacı var. İnşallah yakın bir zamanda sağlığına kavuşup, Türkiye'yi özlenen günlere, kutuplaşmanın olmadığı bir geleceğe taşıyacağız." ifadelerini kullandı.

Bir gazetecinin Önder'in sağlık durumu hakkında sorduğu soruya ise Arıkan, "Kızı kısa bir bilgi verdi. Doktorların bilgisi gibi algılamayın ama düne göre daha iyi olduğunu ve sürecin iyiye gittiğini belirtti." şeklinde cevap verdi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili...

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'i kalp rahatsızlığı nedeniyle geçirdiği ameliyatın ardından tedavisinin devam ettiği Şişli'deki hastanede ziyaret etti. Arıkan, ziyareti sonrası basın mensuplarına açıklama yaptı.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili...

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'i kalp rahatsızlığı nedeniyle geçirdiği ameliyatın ardından tedavisinin devam ettiği Şişli'deki hastanede ziyaret etti. Arıkan, ziyareti sonrası basın mensuplarına açıklama yaptı.

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