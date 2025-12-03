Malatya Büyükşehir'den 3 Aralık'ta 9 Engelliye Akülü Sandalye Desteği

Malatya Büyükşehir Belediyesi 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde 9 engelli bireye akülü sandalye verdi; protokol, engelli bireyler ve aileleri programda yer aldı.

Yayın Tarihi: 03.12.2025 15:07
Güncelleme Tarihi: 03.12.2025 15:07
Malatya Büyükşehir'den 3 Aralık'ta 9 Engelliye Akülü Sandalye Desteği

Malatya Büyükşehir'den 3 Aralık'ta 9 engelliye akülü sandalye desteği

Program ayrıntıları

Malatya Büyükşehir Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Nikah Sarayı'nda düzenlediği programda 9 engelli bireye akülü sandalye teslim etti. Törene; Malatya Valisi Seddar Yavuz, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, AK Parti Malatya İl Başkanı Ali Bakan, MHP Malatya İl Başkanı Gökhan Gök, ilçe başkanları, engelli bireyler ve aileleri katıldı.

Törenin akışı

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programda görme engelli Safa Daştan, Braille Alfabesi ile Kuran-ı Kerim tilaveti okudu. Ardından görme engelli Zümra Tabaş dua etti.

Başkan Sami Er'in değerlendirmesi

Programda konuşan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, şunları söyledi: 'Bugün engelli kardeşlerimizin yaşam kalitesini artırmak, haklarını korumak ve yaşamın her alanında eşit fırsatlar sunmak, toplumsal hayata katılımını güçlendirmek için özel bir gün. Engelli bireylerin eğitimden sağlığa, çalışma hayatından sosyal yaşama kadar her alanda fırsat eşitliğini anlatıyor bugün. Yeter ki azim ve kararlılık olsun her şeyin önündeki engeli kaldırır. Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman engelli kardeşlerimizle yakından ilgilenip, sorunlarını çözmek, görüş ve önerilerini dinleyip ona göre hizmetleri planlamak için yoğun gayret gösteriyoruz. Çok sayıda engelli kardeşimiz, yaptığımız kurslarla memur olarak atandı. Spor alanında da çok büyük başarılar elde ediyoruz. Ampute takımımız Süper Ligde, tekerlekli sandalye basketbol takımımız var. Takımlarımıza gerekli destekleri veriyor, onların başarılarıyla gururlanıyoruz. Engelli bireylerimizin hayatını kolaylaştırmak, sosyal hayata tam katılımını sağlamak için kararlı adımlar atıyoruz'.

Vali Seddar Yavuz'un mesajı

Malatya Valisi Seddar Yavuz, 6 Şubat depremi sonrası kentin yeniden inşasının tamamlanmasıyla erişilebilirlik sorunlarının ortadan kalkacağını belirtti. Vali Yavuz, 'Devlet olarak Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde sosyal hizmet ve politikalar alanında sessiz devrim yaptık. Egitim, sağlık, hayata katılma, iş gücü ve birçok alanda değişim ve dönüşümleri gerçekleştirdik. Sosyal hizmet ve politika alanında örnek gösterilen bir ülke haline geldik' dedi.

MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN 3 ARALIK DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ NEDENİYLE PROGRAM...

MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN 3 ARALIK DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ NEDENİYLE PROGRAM DÜZENLENDİ. PROGRAMDA, 9 ENGELLİ BİREYE AKÜLÜ SANDALYE VERİLDİ.

MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN 3 ARALIK DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ NEDENİYLE PROGRAM...

İLGİLİ HABERLER

MGM Uyardı: 3 ve 6 Aralık'ta Hangi İllerde Kar Yağacak?

Hurda Teşvikiyle Çocuklu Ailelere Müjde: 12 Yerli Modelde ÖTV İndirimi

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi

Seçil Erzan'a 102 Yıl 2 Ay Hapis: 'Yüksek Kârlı Gizli Fon' Davasında Karar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Orhangazi'de Traktör Dereye Yuvarlandı: 78 Yaşındaki Sürücü Vinçle Kurtarıldı
2
Erdek'te Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı, 90 Gram Esrar ve 41 Ecza
3
NEÜ ile TÜİK Arasında Büyük Veri İş Birliği Toplantısı
4
İskenderun'da 6 Yıl Hapis Cezasıyla Aranan Kişi Tutuklandı
5
Tortum Uzundere YEG, IPARD III-LEADER'de Türkiye Birincisi — 14 milyon 885 bin 598 TL
6
Merkezefendi'de 5. Engelsiz Fest coşkusu
7
Diyarbakır'da 'Anadolu Mirası' Operasyonu: 690 Bizans Sikkesi Ele Geçirildi

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi

MGM Uyardı: 3 ve 6 Aralık'ta Hangi İllerde Kar Yağacak?

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi

Aralık 2025 Kira Zammı Ne Kadar? TÜFE Oranı 3 Aralık'ta Açıklanacak

Seçil Erzan'a 102 Yıl 2 Ay Hapis: 'Yüksek Kârlı Gizli Fon' Davasında Karar

Hurda Teşvikiyle Çocuklu Ailelere Müjde: 12 Yerli Modelde ÖTV İndirimi

İstanbul Hava Durumu: 2 Aralık Salı Saat Saat Tahmin ve Kar Beklentisi

SGK'dan Annelere Yıpranma Formülü: 53 Yaşında Erken Emeklilik Mümkün

Meteoroloji'den 2025-2026 Kış Raporu: Kar Yağışı Bekleniyor mu?