Malatya Büyükşehir'den 3 Aralık'ta 9 engelliye akülü sandalye desteği

Program ayrıntıları

Malatya Büyükşehir Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Nikah Sarayı'nda düzenlediği programda 9 engelli bireye akülü sandalye teslim etti. Törene; Malatya Valisi Seddar Yavuz, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, AK Parti Malatya İl Başkanı Ali Bakan, MHP Malatya İl Başkanı Gökhan Gök, ilçe başkanları, engelli bireyler ve aileleri katıldı.

Törenin akışı

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programda görme engelli Safa Daştan, Braille Alfabesi ile Kuran-ı Kerim tilaveti okudu. Ardından görme engelli Zümra Tabaş dua etti.

Başkan Sami Er'in değerlendirmesi

Programda konuşan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, şunları söyledi: 'Bugün engelli kardeşlerimizin yaşam kalitesini artırmak, haklarını korumak ve yaşamın her alanında eşit fırsatlar sunmak, toplumsal hayata katılımını güçlendirmek için özel bir gün. Engelli bireylerin eğitimden sağlığa, çalışma hayatından sosyal yaşama kadar her alanda fırsat eşitliğini anlatıyor bugün. Yeter ki azim ve kararlılık olsun her şeyin önündeki engeli kaldırır. Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman engelli kardeşlerimizle yakından ilgilenip, sorunlarını çözmek, görüş ve önerilerini dinleyip ona göre hizmetleri planlamak için yoğun gayret gösteriyoruz. Çok sayıda engelli kardeşimiz, yaptığımız kurslarla memur olarak atandı. Spor alanında da çok büyük başarılar elde ediyoruz. Ampute takımımız Süper Ligde, tekerlekli sandalye basketbol takımımız var. Takımlarımıza gerekli destekleri veriyor, onların başarılarıyla gururlanıyoruz. Engelli bireylerimizin hayatını kolaylaştırmak, sosyal hayata tam katılımını sağlamak için kararlı adımlar atıyoruz'.

Vali Seddar Yavuz'un mesajı

Malatya Valisi Seddar Yavuz, 6 Şubat depremi sonrası kentin yeniden inşasının tamamlanmasıyla erişilebilirlik sorunlarının ortadan kalkacağını belirtti. Vali Yavuz, 'Devlet olarak Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde sosyal hizmet ve politikalar alanında sessiz devrim yaptık. Egitim, sağlık, hayata katılma, iş gücü ve birçok alanda değişim ve dönüşümleri gerçekleştirdik. Sosyal hizmet ve politika alanında örnek gösterilen bir ülke haline geldik' dedi.

