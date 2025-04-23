Malatya'da 23 Nisan Şenliği Coşkusu

Malatya'da 23 Nisan Şenliği Düzenlendi

Malatya, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından düzenlenen 23 Nisan Şenliği'ne ev sahipliği yaptı. Şenlik, Malatyapark Alışveriş Merkezi önünde gerçekleştirildi.

Etkinlikler ve Atölye Çalışmaları

Etkinliklerde, sıfır atık temalı atölye çalışmaları, yüz boyama, palyaço gösterileri ve tiyatro gibi birçok eğlenceli aktivite yer aldı. Aileleriyle birlikte alanı dolduran çocuklar, bayramın keyfini çıkarırken, kurulan stantlarda onlara Türk bayrakları dağıtıldı ve patlamış mısır ikram edildi.

Yetenekler Sergilendi

Görevlilerin eşliğinde atölye çalışmalarına katılan çocuklar, yüz ve çanta boyama etkinliklerinde yeteneklerini sergileyerek sahneye çıkarak şiir okudular. Bu canlı etkinlikler, ailelere ve katılımcılara renkli ve unutulmaz anlar yaşattı.

Etkinliklerin akşam saatlerine kadar devam edeceği bildirildi.

Malatya'da, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 23 Nisan Şenliği düzenlendi. Etkinliklerde, sıfır atık temalı atölye çalışmaları, yüz boyama, palyaço gösterileri ve tiyatro gibi birçok etkinlik yapıldı.

Malatya'da, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 23 Nisan Şenliği düzenlendi. Etkinliklerde, sıfır atık temalı atölye çalışmaları, yüz boyama, palyaço gösterileri ve tiyatro gibi birçok etkinlik yapıldı.