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Malatya'da altgeçitte feci zincirleme kaza: 7 araç birbirine girdi

Malatya'da, Ankara istikametine seyreden bir aracın yavaşlaması sonucu Küçük Sanayi altgeçidinde meydana gelen zincirleme kazada, 7 araç birbirine girdi.

Yayın Tarihi: 20.03.2024 21:33
Güncelleme Tarihi: 20.03.2024 21:33
Malatya'da altgeçitte feci zincirleme kaza: 7 araç birbirine girdi

Malatya-Ankara karayolu Küçük Sanayi altgeçidinde yaşanan zincirleme kaza, 7 aracın birbirine girmesiyle sonuçlandı. Saat 18.30 sıralarında meydana gelen kaza sonucunda şans eseri yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi.

kaza

Kaza Anı: Malatya'da, Ankara istikametine seyreden bir aracın yavaşlaması sonucu Küçük Sanayi altgeçidinde zincirleme kaza meydana geldi. İlk çarpışmanın ardından 5 araç daha kazaya karıştı, toplamda 7 araç zarar gördü.

Olay Yerine Müdahale: İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri ile tedbir amaçlı sağlık ekipleri sevk edildi. Ancak şans eseri yaralananın olmadığı kazada, araçlarda maddi hasar meydana geldiği belirtildi.

İnceleme Başlatıldı: Kazayla ilgili olarak yetkililer inceleme başlattı. Olayın nedeni ve detayları üzerinde çalışmalar sürüyor. Kazanın tam olarak nasıl gerçekleştiği ve sorumluları belirlemek amacıyla detaylı bir inceleme yapılacak.

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