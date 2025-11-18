Malatya'da Devrilen Tır Sürgü Mahallesi'nde Yolu Kapattı

Malatya'da Devrilen Tır Trafiği Kesintiye Uğrattı

Doğanşehir Sürgü Mahallesi'nde gece yarısı kaza

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde, gece yarısı meydana gelen kazada bir tırın devrilmesi sonucu yol bir süre trafiğe kapandı.

Edinilen bilgiye göre, Adıyaman istikametinden Malatya yönüne ilerleyen, sürücüsü A.A. (34) olan 54 KV 737 plakalı tır, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Sürgü Mahallesi sınırlarında devrildi.

Kazada yaralanan olmadı, ancak devrilen tır nedeniyle yol bir süre ulaşıma kapandı.

Aracın olay yerinden kaldırılmasının ardından bölgedeki çalışmalar tamamlandı ve trafik yeniden normale döndü.

