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Malatya'da Gazze İçin Protesto Yürüyüşü Düzenlendi

Malatya'da Kudüs Kardeşlik Platformu, Gazze'ye yönelik saldırıları protesto etmek için yürüyüş gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 19.04.2025 17:49
Güncelleme Tarihi: 19.04.2025 17:49
Malatya'da Gazze İçin Protesto Yürüyüşü Düzenlendi

Malatya'da, Kudüs Kardeşlik Platformu tarafından, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki göstermek amacıyla bir yürüyüş düzenlendi.

Battalgazi ilçesinde, Millet Bahçesi'nde toplanan katılımcılar, Gazze'deki insani yardım bekleyen Filistinlilere destek vermek ve İsrail'in saldırılarını protesto etmek için Kanalboyu Caddesi'nden Kernek Meydanı'na yürüdü.

Katılımcılar, İsrail'e tepkilerini dile getiren pankartlar taşıyarak, Turgut Özal Aksüt tarafından yapılan basın açıklamasını dinledi. Aksüt, Gazze'nin ümmetin kalbi olduğuna vurgu yaptı.

Aksüt, konuşmasında şunları ifade etti: "Bugün kalbimiz bombalanıyor, susturuluyor. Ama biz bu sessizliğe razı değiliz. Biz susmayacağız çünkü biliyoruz ki bir çocuğun çığlığı, bir annenin gözyaşı bir ümmetin vicdanını sarsmaya yeter. Ey ümmet, artık suskunluğunuzu bozun. Dua yetmez, direniş gerekir. Gözyaşı yetmez, ayağa kalkmak gerekir."

Malatya'da, Kudüs Kardeşlik Platformunca İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki göstermek...

Malatya'da, Kudüs Kardeşlik Platformunca İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki göstermek amacıyla yürüyüş düzenlendi.

Malatya'da, Kudüs Kardeşlik Platformunca İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki göstermek...

Malatya'da, Kudüs Kardeşlik Platformunca İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki göstermek amacıyla yürüyüş düzenlendi.

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