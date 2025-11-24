Malatya'da hafriyat kamyonu lastik patlaması iş yeri camlarını kırdı

Battalgazi Akpınar Mahallesi'nde hafriyat kamyonunun lastiği patladı; patlama sonucu bir iş yerinin camları zarar gördü, yaralanan yok, polis inceleme başlattı.

Yayın Tarihi: 24.11.2025 22:57
Güncelleme Tarihi: 24.11.2025 22:57
Malatya'da hafriyat kamyonu lastik patlaması iş yeri camlarını kırdı

Malatya'da hafriyat kamyonu lastik patlaması iş yeri camlarını kırdı

Olayın Detayları

Malatya’da, Battalgazi ilçesi Akpınar Mahallesi'nde saat 21.15 sıralarında bir hafriyat kamyonunun lastiği aniden büyük bir gürültüyle patladı.

İnşaat sahasında çalışan 44 AHS 614 plakalı kamyonun patlayan lastiğinin şiddetiyle yakındaki bir iş yerinin camları zarar gördü.

İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Olayda yaralananın olmadığı bildirildi ve olayla ilgili inceleme başlatıldı.

HAFRİYAT KAMYONUNUN PATLAYAN LASTİĞİ İŞ YERİNİN CAMLARINI İNDİRDİ

HAFRİYAT KAMYONUNUN PATLAYAN LASTİĞİ İŞ YERİNİN CAMLARINI İNDİRDİ

HAFRİYAT KAMYONUNUN PATLAYAN LASTİĞİ İŞ YERİNİN CAMLARINI İNDİRDİ

