Malatya'da hafriyat kamyonu lastik patlaması iş yeri camlarını kırdı

Olayın Detayları

Malatya’da, Battalgazi ilçesi Akpınar Mahallesi'nde saat 21.15 sıralarında bir hafriyat kamyonunun lastiği aniden büyük bir gürültüyle patladı.

İnşaat sahasında çalışan 44 AHS 614 plakalı kamyonun patlayan lastiğinin şiddetiyle yakındaki bir iş yerinin camları zarar gördü.

İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Olayda yaralananın olmadığı bildirildi ve olayla ilgili inceleme başlatıldı.

