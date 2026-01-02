DOLAR
Malatya'da Hemşire Anneler, Doktor Çocuklarıyla Aynı Hastanede Görev Yapıyor

Malatya Yeşilyurt'taki Hasan Çalık Devlet Hastanesi'nde iki hemşire, doktor olan çocuklarıyla aynı hastanede görev yapmanın gururunu yaşıyor.

Yayın Tarihi: 02.01.2026 10:24
Güncelleme Tarihi: 02.01.2026 10:24
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesindeki Hasan Çalık Devlet Hastanesi'nde görev yapan iki hemşire, doktor olan çocuklarıyla aynı hastanede çalışma gururunu yaşıyor.

Başhemşire Fatma Demir ve oğlu Dr. Emre Demir

Başhemşire Fatma Demir, oğlunun bu yıl Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olduğunu ve Emre Demir'in hastanede acil hekimi olarak göreve başladığını belirtti. Fatma Demir, "Çocuğumla aynı hastanede çalışmak benim için büyük bir gurur" dedi.

Dr. Emre Demir ise meslek seçiminde ailesinin etkili olduğunu ifade ederek, "Çocukluğumdan beri anne ve babamın sağlık sektöründe olması nedeniyle bu ortamda büyüdüm. Hekim olmayı hep istedim. Annemle aynı hastanede görev yapmak hem garip hem de çok gurur verici. Hastaneyi ve personeli tanıdığım için adaptasyon sürecim oldukça hızlı oldu" ifadelerini kullandı.

Ameliyathane Hemşiresi Hatice Bozkurt ve Dr. Beyzanur Bozkurt

Ameliyathane hemşiresi Hatice Bozkurt, 1998 yılından bu yana Hasan Çalık Devlet Hastanesi'nde görev yapıyor. Kızı Dr. Beyzanur Bozkurt'un aynı hastanede acil serviste göreve başlamasının kendisi için büyük mutluluk olduğunu söyledi.

Dr. Beyzanur Bozkurt, "Doğduğum hastanede annemle birlikte çalışıyor olmak benim için çok özel bir anlam taşıyor. Şu an bu mutluluğu birlikte yaşıyoruz" diye konuştu.

