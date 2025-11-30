Malatya'da İki Araç Çarpıştı: 2 Kişi Yaralandı

Malatya-Ankara kara yolu Sanayi altgeçidinde iki aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı; yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 30.11.2025 18:15
Güncelleme Tarihi: 30.11.2025 18:15
Kaza ve müdahale

Kaza, saat 15.15 sıralarında Malatya-Ankara kara yolu Sanayi altgeçidi mevkiinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Elazığ istikametinden gelerek tali yola bağlanmaya çalışan 44 BP 020 plakalı Honda marka araç ile aynı yöne ilerleyen 44 AHD 573 plakalı Fiat Tofaş marka araç çarpıştı.

Kazada Tofaş'ta bulunan 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

