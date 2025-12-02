Malatya'da İki Kardeş Fenalaştı: 2,5 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Malatya'da iki kardeş fenalaştı; 2,5 yaşındaki çocuk Battalgazi Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti, 1 yaşındaki bebek Turgut Özal Tıp Merkezi'ne sevk edildi.

Yayın Tarihi: 02.12.2025 11:02
Güncelleme Tarihi: 02.12.2025 11:03
Malatya'da İki Kardeş Fenalaştı: 2,5 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Malatya'da İki Kardeş Fenalaştı: 2,5 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Olay ve müdahale

Olay, sabah saatlerinde Battalgazi ilçesi Çöşnük Mahallesi Kanije Sokak'ta meydana geldi.

İddiaya göre, bölgede yabancı uyruklu ailenin yaşadığı müstakil evde bulunan iki kardeş aniden fenalaştı. Durumun bildirilmesi üzerine sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

Bilinci kapalı şekilde Battalgazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 2,5 yaşındaki çocuk, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 1 yaşındaki bebek ise burada yapılan ilk müdahalenin ardından Turgut Özal Tıp Merkezi'ne sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

OLAYIN YAŞANDIĞI EV

OLAYIN YAŞANDIĞI EV

OLAYIN YAŞANDIĞI EV

İLGİLİ HABERLER

Seçil Erzan'a 102 Yıl 2 Ay Hapis: 'Yüksek Kârlı Gizli Fon' Davasında Karar

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde

Hurda Teşvikiyle Çocuklu Ailelere Müjde: 12 Yerli Modelde ÖTV İndirimi

4 Günlük Yılbaşı Tatili Sürprizi: 1 Ocak 2026 Perşembe Resmi Tatil

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çolakbayrakdar: 'Kimse sahte kahramanlık peşine düşmesin' — Kocasinan'da 2 milyon 793 bin 500 TL'lik usulsüzlük
2
Nevşehir'de Kafa Kafaya Çarpışma: KGYS'ye Saniye Saniye Yansıdı
3
Malatya'da 34 Yıl 4 Ay 12 Gün Kesinleşmiş Hapis Cezalı E.T. Yakalandı
4
Kuzuyayla Kızak Pisti'ne 100 m Kapalı Yürüyen Bant Kuruluyor
5
Ertaş: "Büyük Türk Lügati" ile Dil Birliği Sağlanmalı
6
ASAT tamamladı, Antalya'da asfalt seferberliği hızlandı

Aralık 2025 Kira Zammı Ne Kadar? TÜFE Oranı 3 Aralık'ta Açıklanacak

Seçil Erzan'a 102 Yıl 2 Ay Hapis: 'Yüksek Kârlı Gizli Fon' Davasında Karar

Hurda Teşvikiyle Çocuklu Ailelere Müjde: 12 Yerli Modelde ÖTV İndirimi

İstanbul Hava Durumu: 2 Aralık Salı Saat Saat Tahmin ve Kar Beklentisi

SGK'dan Annelere Yıpranma Formülü: 53 Yaşında Erken Emeklilik Mümkün

Meteoroloji'den 2025-2026 Kış Raporu: Kar Yağışı Bekleniyor mu?

4 Günlük Yılbaşı Tatili Sürprizi: 1 Ocak 2026 Perşembe Resmi Tatil

ASHB Personeline Rekor Promosyon: 120.000 TL ve Faizsiz Kredi Seçeneği

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde

2026 Asgari Ücrette 'Kırmızı Çizgi': TÜRK-İŞ Açlık Sınırı 29.828 TL

Hurda Teşviki 28 Kasım 2025: Meclis'e Geldi mi? ÖTV İndirimi Bekleyişi

Yargazan Solmaz Kimdir? Yargıtay'a Atanan Ramazan Solmaz Nereli ve Kaç Yaşında?