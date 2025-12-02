Malatya'da İki Kardeş Fenalaştı: 2,5 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Olay ve müdahale

Olay, sabah saatlerinde Battalgazi ilçesi Çöşnük Mahallesi Kanije Sokak'ta meydana geldi.

İddiaya göre, bölgede yabancı uyruklu ailenin yaşadığı müstakil evde bulunan iki kardeş aniden fenalaştı. Durumun bildirilmesi üzerine sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

Bilinci kapalı şekilde Battalgazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 2,5 yaşındaki çocuk, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 1 yaşındaki bebek ise burada yapılan ilk müdahalenin ardından Turgut Özal Tıp Merkezi'ne sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

OLAYIN YAŞANDIĞI EV