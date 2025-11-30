Malatya'da Otomobil Kontrolden Çıkarak Tarlaya Girdi: 4 Yaralı

Malatya-Adıyaman karayolu Doğanşehir Çığlık mevkii — Saat 14.15

Malatya'da saat 14.15'te meydana gelen kazada, Adıyaman istikametine seyir halinde olan M.Y. (30) idaresindeki 06 FBE 544 plakalı otomobil, yağışın da etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak tarlaya girdi.

Kazada F.D. (63), N.Y. (25), H.Y. (3) ve F.Y. (28) yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ve sağlık ekipleri olay yerinde müdahale etti.

Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.

