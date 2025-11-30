Malatya'da Otomobil Kontrolden Çıkarak Tarlaya Girdi: 4 Yaralı

Malatya-Adıyaman karayolunda yağış nedeniyle kontrolden çıkan otomobil tarlaya girdi; 4 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 30.11.2025 20:19
Güncelleme Tarihi: 30.11.2025 20:19
Malatya'da Otomobil Kontrolden Çıkarak Tarlaya Girdi: 4 Yaralı

Malatya'da Otomobil Kontrolden Çıkarak Tarlaya Girdi: 4 Yaralı

Malatya-Adıyaman karayolu Doğanşehir Çığlık mevkii — Saat 14.15

Malatya'da saat 14.15'te meydana gelen kazada, Adıyaman istikametine seyir halinde olan M.Y. (30) idaresindeki 06 FBE 544 plakalı otomobil, yağışın da etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak tarlaya girdi.

Kazada F.D. (63), N.Y. (25), H.Y. (3) ve F.Y. (28) yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ve sağlık ekipleri olay yerinde müdahale etti.

Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.

MALATYA'DA SÜRÜCÜSÜNÜN KONTROLÜNDEN ÇIKAN OTOMOBİL TARLAYA GİRDİ. KAZADA 4 KİŞİ...

MALATYA'DA SÜRÜCÜSÜNÜN KONTROLÜNDEN ÇIKAN OTOMOBİL TARLAYA GİRDİ. KAZADA 4 KİŞİ YARALANDI.

MALATYA'DA SÜRÜCÜSÜNÜN KONTROLÜNDEN ÇIKAN OTOMOBİL TARLAYA GİRDİ. KAZADA 4 KİŞİ...

İLGİLİ HABERLER

GSS Affı: 11. Yargı Paketi ile Prim Borçları Silinecek

Yargazan Solmaz Kimdir? Yargıtay'a Atanan Ramazan Solmaz Nereli ve Kaç Yaşında?

İBB Genç Üniversiteli Burs Sonuçları 2025-2026: 20 Bin TL Desteğe Geri Sayım

ASHB Personeline Rekor Promosyon: 120.000 TL ve Faizsiz Kredi Seçeneği

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Mardin Kızıltepe’de 5 Yaşındaki Samyeli’nin Doğum Günü Görüntüleri Ortaya Çıktı
2
Malatya'da minibüs şarampole devrildi: 1 yaralı
3
Düzce'de Kadın Kuaföründe Ölü Bulundu
4
Zonguldak'ta Şimşekler Geceyi Aydınlattı
5
Cizre Kitap Fuarı'na 10 Günde Yüz Bini Aşkın Ziyaretçi
6
Eskişehir'de Cadde Kavgası: Esnaf Müdahalesiyle 1 Yaralı
7
Düzce Üniversitesi'nde Turuncu Balonlarla 25 Kasım Farkındalığı

ASHB Personeline Rekor Promosyon: 120.000 TL ve Faizsiz Kredi Seçeneği

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde

2026 Asgari Ücrette 'Kırmızı Çizgi': TÜRK-İŞ Açlık Sınırı 29.828 TL

Hurda Teşviki 28 Kasım 2025: Meclis'e Geldi mi? ÖTV İndirimi Bekleyişi

Yargazan Solmaz Kimdir? Yargıtay'a Atanan Ramazan Solmaz Nereli ve Kaç Yaşında?

Mehmet Ali Ağca kimdir? Abdi İpekçi cinayeti ve Papa suikastı

11. Yargı Paketi TBMM'ye Sunuldu: İnfaz Düzenlemesi, Kovid İzni ve Trafik Magandalarına Hapis

GSS Affı: 11. Yargı Paketi ile Prim Borçları Silinecek

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı

Kış Lastiği 2025: Tarihler Öne Çekildi, Ceza 5 bin 856 TL

İBB Genç Üniversiteli Burs Sonuçları 2025-2026: 20 Bin TL Desteğe Geri Sayım

İŞKUR KPSS Şartsız 4.143 Personel Alımı: 81 İlde Temizlik ve Güvenlik İlanı