Malatya'da Raylara Düşen Kişi Yük Treninin Çarpmasıyla Yaralandı

Yeşilyurt Kiltepe'de saat 15.00'te raylara düşen Ö.N., O.D. yönetimindeki yük treninin çarpması sonucu yaralandı; hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 27.11.2025 17:17
Güncelleme Tarihi: 27.11.2025 17:17
Olayın Detayları

Olay, saat 15.00 sıralarında Malatya'nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Kiltepe Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, dengesini kaybederek raylara düşen Ö.N.'ye, O.D. idaresindeki yük treni çarptı. Kaza sonucu Ö.N. yaralandı.

Yaralı şahıs, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

