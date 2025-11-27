Malatya'da Raylara Düşen Kişi Yük Treninin Çarpmasıyla Yaralandı
Olayın Detayları
Olay, saat 15.00 sıralarında Malatya'nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Kiltepe Mahallesi'nde meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, dengesini kaybederek raylara düşen Ö.N.'ye, O.D. idaresindeki yük treni çarptı. Kaza sonucu Ö.N. yaralandı.
Yaralı şahıs, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
