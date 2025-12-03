Malatya’da Refüje Çıkan Araç: Köpeğe Çarpmamak İçin Manevra, Sürücü Yaralandı

Malatya’da Refüje Çıkan Araç: Köpeğe Çarpmamak İçin Manevra

Gece saatlerinde Malatya- Elazığ karayolu eski şire pazarı mevkiinde kaza

Malatya’da gece saatlerinde, Elazığ istikametinden gelen Ö.F.Ç. idaresindeki 06 DGZ 166 plakalı Volkswagen marka otomobilin önüne başıboş bir köpek çıktı.

Sürücü, köpeğe çarpmamak için manevra yapınca araç refüje çıktı. Bu sırada aracın çarptığı köpek telef oldu ve sürücü yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ile sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

