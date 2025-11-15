Malatya'da Sağanak ve Yüksek Kesimlerde Kar Yağışı Etkili

Malatya'da dün akşam başlayan sağanak ve yüksek kesimlerdeki kar yağışı ulaşımı etkiledi; ekipler çalışma yürütüyor, Meteoroloji 13. Bölge uyarısına dikkat.

Yayın Tarihi: 15.11.2025 13:10
Güncelleme Tarihi: 15.11.2025 13:10
Malatya'da Sağanak ve Yüksek Kesimlerde Kar Yağışı Etkili

Malatya'da Sağanak ve Kar Yağışı Etkisini Sürdürüyor

Meteoroloji Uyarısının Ardından Yağışlar Şiddetlendi

Malatya’da dün akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış ile yüksek kesimlerde görülen kar yağışı kentte etkili olmaya devam ediyor.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından kent genelinde başlayan yağış, özellikle Akçadağ ve Darende ilçelerinin kırsal bölgelerinde karla karışık yağmur ve kara dönüştü.

Yüksek kesimlerde ulaşımda yer yer aksamalar yaşanırken, ilgili ekipler olumsuzluklara karşı sahada çalışma yürüttü. Kent merkezinde ise sağanağın artmasıyla bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Yetkililer, yağışların bölge genelinde bir süre daha etkili olmasının beklendiğini belirterek vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaya çağırdı.

MALATYA’DA DÜN AKŞAM SAATLERİNDE BAŞLAYAN SAĞANAK İLE YÜKSEK KESİMLERDE GÖRÜLEN KAR YAĞIŞI...

MALATYA’DA DÜN AKŞAM SAATLERİNDE BAŞLAYAN SAĞANAK İLE YÜKSEK KESİMLERDE GÖRÜLEN KAR YAĞIŞI ETKİSİNİ SÜRDÜRÜYOR.

MALATYA’DA DÜN AKŞAM SAATLERİNDE BAŞLAYAN SAĞANAK İLE YÜKSEK KESİMLERDE GÖRÜLEN KAR YAĞIŞI...

İLGİLİ HABERLER

Altın Piyasasında Şok: 22 Ayar Bilezik ve Altınların Alım-Satımı Yasaklandı

2026 BİLSEM Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Önemli Tarihler

2026 YKS Ne Zaman? ÖSYM Sınav Takvimi Bekleniyor

Meteoroloji 9 İle Beyaz Alarm Verdi: Kar Ne Zaman Yağacak?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sakarya'da Zorunlu Kış Lastiği Başladı: Ceza 5.856 TL
2
Kırıkkale'de 43 ilin geçişinde zorunlu kış lastiği denetimi
3
Beşiktaş'ta Yemek Zehirlenmesi: Anne ve 2 Çocuk Toprağa Verildi
4
Samsun'da Bahçede Yaktığı Ateşin Üzerine Düşen 66 Yaşındaki Rukiye Karaduman Hayatını Kaybetti
5
Kırkkepenekli'de İki Şehit İçin Mevlit: 'Vatan diye bir hastalığımız var. Allah şifa vermesin'
6
Kastamonu İhsangazi'de Traktör Devrildi: Sürücü Mehmet Ayrancıoğlu Öldü
7
Horoz Köyü'nde İmeceyle Hazırlanan Kışlık Yufka Ekmeği

TV8 halka arz ne zaman? Acun Ilıcalı'nın TV8'i SPK'ya başvurdu

2026 BİLSEM Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Önemli Tarihler

Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? Diyanet 2025-2026 Takvimi

KPSS 65 Puanla Belediye Memur Alımı: Datça ve Çeşme'de 2 Kadro (Aralık 2025)

Emekli Promosyonunda Kasım 2025 Rekoru: Paket 39.500 TL'ye Ulaştı

SGK'dan Erken Emeklilik Müjdesi: 1800 ve 3600 Gün Formülü, %40 ve %60 Şartları

2025 En Yeni Cuma Mesajları: Ayetli, Resimli ve Dualı Paylaşımlar

İnci Taneleri 3. Sezon Ne Zaman Başlayacak? Bu Akşam Var Mı?

TOKİ Kura Çekimi: Canlı Yayın, Noter Denetimi ve Hak Sahipliği Nasıl Belirlenecek?

Meteoroloji 9 İle Beyaz Alarm Verdi: Kar Ne Zaman Yağacak?

2026 YKS Ne Zaman? ÖSYM Sınav Takvimi Bekleniyor

Altın Piyasasında Şok: 22 Ayar Bilezik ve Altınların Alım-Satımı Yasaklandı