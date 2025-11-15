Malatya'da Sağanak ve Yüksek Kesimlerde Kar Yağışı Etkili

Malatya'da Sağanak ve Kar Yağışı Etkisini Sürdürüyor

Meteoroloji Uyarısının Ardından Yağışlar Şiddetlendi

Malatya’da dün akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış ile yüksek kesimlerde görülen kar yağışı kentte etkili olmaya devam ediyor.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından kent genelinde başlayan yağış, özellikle Akçadağ ve Darende ilçelerinin kırsal bölgelerinde karla karışık yağmur ve kara dönüştü.

Yüksek kesimlerde ulaşımda yer yer aksamalar yaşanırken, ilgili ekipler olumsuzluklara karşı sahada çalışma yürüttü. Kent merkezinde ise sağanağın artmasıyla bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Yetkililer, yağışların bölge genelinde bir süre daha etkili olmasının beklendiğini belirterek vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaya çağırdı.

