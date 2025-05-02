Malatya'da Şiddetli Sağanak ve Dolu Hayatı Olumsuz Etkiledi

Malatya'da etkili olan sağanak ve dolu, kentte günlük yaşamı zorlaştırdı. Öğle saatlerinde başlayan sağanak, zaman zaman yerini doluya bıraktı ve birçok bölgede olumsuz sonuçlar doğurdu.

Su Birikintileri Araç Trafiğini Etkiledi

Malatya-Elazığ kara yolunun Çöşnük Kavşağı ile Çamurlu TOKİ yol ayrımında oluşan su birikintileri nedeniyle araçlar kontrollü bir şekilde ilerlemek zorunda kaldı.

Esnaf Mazgalları Temizlemeye Çalıştı

Özellikle Battalgazi ilçesine bağlı Çöşnük Mahallesi ve Mehmet Buyruk Caddesi'nde bulunan konteynerlerde faaliyet gösteren esnaflar, iş yerlerini su basmaması için mazgalları temizlemeye gayret etti. Bu durum, esnafın iş yapabilirliğini tehdit eden bir durum haline geldi.

Malatya'da etkili olan sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.

Malatya'da etkili olan sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.