Malatya'da Silahlı Kavga: 3 Yaralı, 7 Gözaltı

Olay ve Yaralılar

Malatya'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı, 7 kişi gözaltına alındı. Olay, 13.45 sıralarında Battalgazi ilçesi Fuzuli Caddesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre bölgede karşılaşan husumetliler A.Y.A., A.Ç., E.T., A.E.D. ile A.E., A.S. ve A.Ş. arasında başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olayda açılan ateş sonucu A.Y.A., A.E. ve A.S. yaralandı.

Müdahale ve Soruşturma

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Olayla bağlantılı olduğu belirlenen 7 kişi gözaltına alındı.

Ekiplerin olay yerindeki incelemelerinde park halindeki 3 aracın isabet aldığı, 1 adet pompalı tüfek ile çok sayıda boş kovan ve kartuş bulundu. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

OLAY YERİ