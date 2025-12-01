Malatya'da Silahlı Kavga: 3 Yaralı, 7 Gözaltı

Malatya Battalgazi'de iki grup arasındaki silahlı kavgada 3 kişi yaralandı, 7 kişi gözaltına alındı; olay yerinde pompalı tüfek ve çok sayıda boş kovan bulundu.

Yayın Tarihi: 01.12.2025 17:07
Güncelleme Tarihi: 01.12.2025 17:07
Olay ve Yaralılar

Malatya'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı, 7 kişi gözaltına alındı. Olay, 13.45 sıralarında Battalgazi ilçesi Fuzuli Caddesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre bölgede karşılaşan husumetliler A.Y.A., A.Ç., E.T., A.E.D. ile A.E., A.S. ve A.Ş. arasında başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olayda açılan ateş sonucu A.Y.A., A.E. ve A.S. yaralandı.

Müdahale ve Soruşturma

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Olayla bağlantılı olduğu belirlenen 7 kişi gözaltına alındı.

Ekiplerin olay yerindeki incelemelerinde park halindeki 3 aracın isabet aldığı, 1 adet pompalı tüfek ile çok sayıda boş kovan ve kartuş bulundu. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

