Malatya'da 'Torbacı' Operasyonu: 6 Gözaltı

Malatya'da düzenlenen 'torbacı' operasyonunda 13 bin 665 sentetik ecza, 767 ecstasy ve metamfetamin ele geçirildi; 6 şüpheli gözaltında.

Yayın Tarihi: 27.11.2025 22:27
Güncelleme Tarihi: 27.11.2025 22:27
Malatya'da 'Torbacı' Operasyonu: 6 Gözaltı

Malatya'da 'torbacı' operasyonu: 6 kişi gözaltında

Emniyetin fiziki takipli çalışmasıyla gerçekleştirildi

Malatya'da, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'torbacı' olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik kapsamlı bir operasyon düzenledi.

Fiziki takipli çalışmalar kapsamında yapılan aramalarda 2 ikamet, 2 araç ve 6 şüphelinin üzerinde arama gerçekleştirildi. Aramalarda toplam 13 bin 665 adet sentetik ecza hap, 767 adet ecstasy hap, 41,41 gram metamfetamin ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin polis merkezindeki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

MALATYA’DA ‘TORBACI’ OPERASYONU: 6 GÖZALTI

MALATYA’DA ‘TORBACI’ OPERASYONU: 6 GÖZALTI

