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Malatya'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Zanlı Yakalandı

Malatya'daki uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalanırken, 21 bin 672 sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 23.04.2025 10:39
Güncelleme Tarihi: 23.04.2025 10:39
Malatya'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Zanlı Yakalandı

Malatya'da Uyuşturucu Operasyonu

Malatya'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonu kapsamında, 21 bin 672 sentetik ecza hapı ele geçirildi ve 3 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik kapsamlı bir çalışma yürüttü.

Ekiplerin belirlenen adres ve araçlarda yaptığı aramalarda, büyük bir miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyon sonucunda 3 şüpheli yakalanarak emniyete götürüldü.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 21 bin 672 sentetik ecza hapı ele geçirildi, 3...

Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 21 bin 672 sentetik ecza hapı ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

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