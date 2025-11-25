Malatya'da Uyuşturucu Operasyonu: Bin 922 Sentetik Hap, 4 Gözaltı

Yeşilyurt Konak Mahallesi'nde jandarma baskını

Malatya’da jandarma tarafından düzenlenen operasyonda, zehir tacirlerine yönelik önemli bir darbe indirildi. Operasyonda ele geçirilenler ve gözaltılar, bölgedeki emniyet çalışmalarının sürdüğünü gösteriyor.

Edinilen bilgiye göre, Yeşilyurt ilçesi Konak Mahallesi’nde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda bin 922 adet sentetik hap, 1 tabanca ile 1 pompalı tüfek ele geçirildi. Operasyon kapsamında 4 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

