Malatya'da Uyuşturucu Operasyonu: Bin 922 Sentetik Hap, 4 Gözaltı

Yeşilyurt Konak Mahallesi'nde jandarma operasyonunda bin 922 sentetik hap, 1 tabanca ve 1 pompalı tüfek ele geçirildi; 4 kişi gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 25.11.2025 22:53
Güncelleme Tarihi: 25.11.2025 22:53
Yeşilyurt Konak Mahallesi'nde jandarma baskını

Malatya’da jandarma tarafından düzenlenen operasyonda, zehir tacirlerine yönelik önemli bir darbe indirildi. Operasyonda ele geçirilenler ve gözaltılar, bölgedeki emniyet çalışmalarının sürdüğünü gösteriyor.

Edinilen bilgiye göre, Yeşilyurt ilçesi Konak Mahallesi’nde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda bin 922 adet sentetik hap, 1 tabanca ile 1 pompalı tüfek ele geçirildi. Operasyon kapsamında 4 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

