Malatya'da Yoğun Kar: Çok Sayıda Araç Yolda Mahsur Kaldı

Malatya'da yoğun kar yağışı ulaşımı aksattı

Malatya'da etkili olan yoğun kar yağışı, kırsal bölgelerde ulaşımı güçleştirdi. Akşam saatlerinde Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü uyarılarının ardından sağanak şeklinde başlayan yağış, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kara dönüştü.

Yollar kapandı, araçlar mahsur kaldı

Yer yer 20 santimetreye ulaşan kar kalınlığı nedeniyle birçok araç yollarda mahsur kaldı. Yoğun kar yağışı nedeniyle Malatya-Sivas Hekimhan-Kangal karayolu trafiğe kapatıldı.

Ayrıca Malatya-Kayseri karayolunun Gürün-Darende arasındaki 18 ile 57. kilometreleri ağır taşıt geçişine geçici olarak kapatıldı. Yağışın etkili olduğu Akçadağ-Kozluca ile Levent bölgelerinde çok sayıda araç yolda kaldı.

Mahsur kalan araçlar, Karayolları ekipleri ile bölge sakinlerinin yardımlarıyla kurtarılmaya çalışıldı.

Beklenti

Yetkililer, kar yağışının kent genelinde etkisini artırarak bir süre daha devam etmesinin beklendiğini bildirdi.

