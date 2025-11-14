Malatya Darende'de Kırsal Alanlarda Kar Etkili — 1600 m Üstü İçin Meteoroloji Uyarısı

Malatya Darende kırsalında kar etkili

Meteoroloji uyarısı: 1600 metre üstü için kar beklentisi

Malatya’nın Darende ilçesinde kırsal alanlarda kar yağışı etkisini sürdürüyor. Bölgede yağışın aralıklarla devam ettiği bildirildi.

Malatya’da, Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü uyarılarının ardından kent genelinde başlayan sağanak yağış, yüksek rakımlı kırsal alanlarda karla karışık yağmur ve kara dönüştü. Darende-Ayvalı mevkiinde etkili olan kar yağışı, sürücülere zor anlar yaşatarak ulaşımda zaman zaman aksamalara neden oldu.

Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre, akşam saatlerinden itibaren Malatya çevrelerinde orta ve kuvvetli yağmur ile sağanak yağış beklenirken, 1600 metre üzeri yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı öngörülüyor.

Yetkililer, olumsuz hava koşullarına karşı vatandaşları ve sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

