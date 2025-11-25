Malatya Hekimhan'da Elektrik Kaynaklı Yangın: Ev Küle Döndü

Malatya Hekimhan'da akşam saatlerinde E.Y.'ye ait evde elektrik kaynaklı yangın çıktı; itfaiye müdahalesiyle söndürüldü, ev kullanılamaz hale geldi.

Yayın Tarihi: 25.11.2025 21:02
Güncelleme Tarihi: 25.11.2025 21:02
Malatya’da Hekimhan ilçesinde akşam saatlerinde çıkan yangında bir müstakil ev küle döndü. Olay, Kurşunlu Mahallesi Fatih Küme Evleri mevkiinde meydana geldi.

Yangının Seyri

İddiaya göre, bölgedeki E.Y.'ye ait evde ilk belirlemelere göre elektrik aksamından kaynaklı yangın çıktı. Alevlerin fark edilmesi üzerine durum yetkililere bildirildi.

Müdahale ve Hasar

Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti ve alevleri kontrol altına alarak söndürdü. Müdahale sonrasında evin tamamen kullanılamaz hale geldiği tespit edildi.

Soruşturma

Olayda yaralanan olmadı. Yangına ilişkin inceleme başlatıldı ve yetkililer yangının kesin çıkış nedenini belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor.

