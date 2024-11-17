Maliye Bakanlığı Alkollü İçecek Sektöründeki Kayıt Dışılığı Araştırıyor

Maliye Bakanlığı’ndan Alkollü İçecek Sektörüne Büyük Denetim

Hazine ve Maliye Bakanlığı, tütün sektöründeki denetimlerin ardından, şimdi de alkollü içecek imalatı yapan firmalara yönelik geniş kapsamlı bir inceleme başlatıyor. 22 ildeki 100 adresin eş zamanlı olarak kontrol edileceği bu süreçte, kayıt dışı faaliyetlerin önüne geçilmeye çalışılacak.

Denetimde Hedef Kayıt Dışı Faaliyetler

AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, Bakan Mehmet Şimşek’in talimatıyla gerçekleştirilen denetimler, kayıt dışılığın yaygınlığını azaltmaya yönelik yürütülüyor. Daha önce yaz aylarında 23 sigara ve makaron üreticisi firmanın kontrolü yapılmış ve bu denetimler büyük ölçüde başarıyla sonlandırılmıştı.

200 Vergi Müfettişi ile Kapsamlı Çalışma

Bu seferki denetimler, Vergi Denetim Kuruluna bağlı yaklaşık 200 vergi müfettişi ve Gelir İdaresi Başkanlığına bağlı gelir uzmanları ile yürütülmekte. Hedef alınan firmaların çoğu büyük mükelleflerden oluşmakta ve bu şirketlerin toplam cirosunun yaklaşık 100 milyar lira olduğu tahmin edilmektedir.

Kayıp ve Kaçak Araştırması

Denetimlerde, kayıt dışı alım-satımlar, kaçak içki üretimi ve envanter değerleme işlemlerinin mevzuata uygunluğunun incelenmesi amaçlanmaktadır. Bu bağlamda, ÖTV, gelir ve kurumlar vergisi, KDV gibi vergiler açısından olası kayıplar araştırılmaktadır. Tarım ve Orman Bakanlığı’na ait Tütün ve Alkol Dairesi Başkanlığı verileri de denetim sürecinde önemli bir kaynak olarak kullanılmaktadır.

Saha Çalışmaları Devam Ediyor

Bakan Şimşek, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, kayıt dışılıkla mücadele kapsamındaki saha denetimlerinin kararlılıkla sürdürüldüğünü vurgulayarak, "Vergide adalet ve verimlilik ilkemiz çerçevesinde kayıt dışı faaliyet gösteren mükelleflere ilişkin saha denetimlerimiz derinleşiyor. Fiili envanter sayımı sonucunda tespit edilen mükellefler vergi incelemesine alınacak. Her sektörde denetim ve incelemelerimizi plan dâhilinde sürdürerek, denetimsiz bir alan bırakmıyoruz" ifadelerini kullandı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.