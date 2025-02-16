Maltepe'de Trafik Kazası: Sürücü Ağır Yaralandı

Maltepe'de gerçekleşen trafik kazasında otomobil sürücüsü ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 16.02.2025 07:12
Güncelleme Tarihi: 16.02.2025 07:12
Maltepe'de Trafik Kazası: Sürücü Ağır Yaralandı

Maltepe'de Trafik Kazasında Ağır Yaralanma

Maltepe'de meydana gelen trafik kazasında, otomobil içerisinde sıkışan bir sürücü ağır yaralandı. D-100 kara yolu Gülsuyu Kavşağı'nda, Kartal istikametine doğru seyir halinde bulunan Nurhak K. idaresindeki 41 ABK 711 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak bir duvara çarptı.

Kazanın bildirilmesinin ardından, olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobil içerisinde sıkışan sürücü, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından, kazaya karışan otomobil olaydan sonra kaldırıldı.

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