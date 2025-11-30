Manavgat Belediyesi'nde Yolsuzluk ve Rüşvet Davası: İlk Duruşma 2 Aralık'ta

Manavgat Belediyesi'ndeki Yolsuzluk ve Rüşvet Davasında İlk Duruşma 2 Aralık'ta

Manavgat Belediyesi’nde yürütülen yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında dava süreci resmen başlıyor. Soruşturmanın ilk duruşması 2 Aralık Salı günü görülürken, duruşmalar 3, 4 ve 5 Aralık tarihlerinde de devam edecek.

Soruşturmanın ayrıntıları

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı, geçen nisan ayında gelen bir ihbar üzerine Manavgat Belediyesi Başkanı Niyazi Nefi Kara, belediye başkan yardımcıları, belediye meclisi üyeleri, belediye çalışanları ve bazı iş adamlarına yönelik yolsuzluk ve rüşvet soruşturması başlattı. Soruşturma kapsamında yapılan teknik ve fiziki takip sırasında Belediye Başkan Yardımcısı Engin Tüter’e makamında baklava kutusu içinde 110 bin avro rüşvet alırken polis ekipleri tarafından suçüstü yapılmıştı.

Operasyonu genişleten polis ekipleri, aralarında Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara olmak üzere belediye yöneticileri, meclis üyeleri, belediye çalışanları ve iş adamlarının da bulunduğu 41 şüpheliyi gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 18’i tutuklanmış, 16’sı adli kontrol şartıyla, 7’si ise savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı. Soruşturma sürecinde bazı şüphelilerin serbest bırakılmasıyla tutuklu sayısı 9’a düşmüştü.

İddianame ve deliller

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan ve 32 ayrı suç unsuru içeren iddianame, Manavgat 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi ve 41 kişi hakkında dava açıldı. İddianamede tutuklu olan 9 şüphelinin 'örgüt yöneticisi' sıfatı taşıdığı ileri sürüldü.

İddianamede; sanık ifadeleri, hesap hareketleri, MASAK raporu, bilirkişi raporları, tapu kayıtları, sahte faturalar, ödeme dekontları, HTS analiz çalışması ve birçok delil yer aldı. İddianamede, örgüt yöneticisi olduğu belirtilen şüphelilerden Hüseyin Cem Gül (Niyazi Nefi Kara’nın yeğeni), Engin Tüter ile iş adamları Mesut Kara, İlker Günay, Demir Demir’in ifadeleriyle etkin pişmanlıktan yararlandırılmaları istendi.

Duruşma takvimi ve süreç

Soruşturma kapsamında yargılanacak 41 sanıkın, 9’u tutuklu olacak şekilde hakim karşısına çıkacağı dava, 2 Aralık Salı günü başlayacak. Manavgat 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek davanın ilk duruşması üç gün sürecek. Duruşmada kimlik tespiti ve iddianamenin okunmasının ardından sanıkların ifadeleri alınacak.

Gelişmeler davanın seyri boyunca takip edilecek ve duruşma takvimi doğrultusunda kamuoyuna yansıyacak.

MANAVGAT BELEDİYESİ BAŞKANI NİYAZİ NEFİ KARA GÖZALTINA ALINMIŞTI (ARŞİV)