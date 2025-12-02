Manavgat Belediyesi Rüşvet Soruşturması: Niyazi Nefi Kara Dahil 9’u Tutuklu 41 Sanık Hâkim Karşısında

Manavgat Belediyesi rüşvet davasında ilk duruşma başladı

9'u tutuklu 41 sanık adliyeye getirildi

Manavgat Belediyesine yönelik rüşvet soruşturması kapsamında tutuklanan Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara ve yardımcısının da aralarında bulunduğu 9'u tutuklu 41 sanığın yargılanmasına başlandı.

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan, 33 ayrı suç unsuru içeren 155 sayfalık iddianame, Manavgat 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmişti.

İddianamede, savcılık tarafından 'Suç örgütü kurmak ve yönetmek' suçundan Niyazi Nefi Kara için 31 yıldan 66 yıla kadar hapis cezası talep edilirken, diğer sanıklar için de 5 ila 25 yıl arasında hapis cezaları istendi.

Duruşma günü sabahın erken saatlerinde, farklı cezaevlerinde bulunan ve mahkemeye sevk edilen 9 tutuklu sanık getirildi. Mahkeme kayıtlarına göre bu sanıklar, örgüt yöneticisi sıfatıyla hakim karşısına çıkacak.

Davayla ilgili ilk duruşmanın hafta boyunca sürmesinin beklendiği belirtildi.

MANAVGAT BELEDİYESİ (ARŞİV)