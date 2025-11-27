Manavgat'ta 25 Kasım: Kadın Hakları ve Şiddetle Mücadele Söyleşisi

Etkinlik ve katılımcılar

Manavgat Belediyesi, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında düzenlediği farkındalık programı çerçevesinde, Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği Başkanı Avukat Müjde Tozbey’in katılımıyla Atatürk Kültür Merkezi’nde bir söyleşi gerçekleştirdi.

Programa Manavgat Belediye Başkan Vekili Av. Mehmet Çiçek, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Söyleşinin içeriği

Söyleşide kadına yönelik şiddetin toplumsal, psikolojik ve hukuki boyutları kapsamlı biçimde ele alındı. Av. Müjde Tozbey, şiddetle mücadele süreçlerinde kadınların başvurabileceği mekanizmalar, yasal haklar ve korunma tedbirleri üzerine detaylı bilgiler paylaştı.

Tozbey, şiddetin toplumun tüm kesimlerini ilgilendiren yapısal bir problem olduğunu vurgulayarak, farkındalık çalışmalarının şiddetin önlenmesinde hayati rol taşıdığını ifade etti.

Sonuç ve kapanış

Söyleşi, katılımcıların sorularının yanıtlanmasının ardından sona erdi. Etkinlik sonunda Başkan Vekili Av. Mehmet Çiçek, sunumu ve katkıları dolayısıyla Av. Müjde Tozbey'e teşekkür ederek plaket takdim etti.

