Manavgat'ta 25 Kasım: Kadın Hakları ve Şiddetle Mücadele Söyleşisi

Manavgat Belediyesi'nin 25 Kasım programında Av. Müjde Tozbey, kadına yönelik şiddetin toplumsal, psikolojik ve hukuki boyutlarını anlattı; soru-cevap ve plaket töreni yapıldı.

Yayın Tarihi: 27.11.2025 10:27
Güncelleme Tarihi: 27.11.2025 10:27
Manavgat'ta 25 Kasım: Kadın Hakları ve Şiddetle Mücadele Söyleşisi

Manavgat'ta 25 Kasım: Kadın Hakları ve Şiddetle Mücadele Söyleşisi

Etkinlik ve katılımcılar

Manavgat Belediyesi, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında düzenlediği farkındalık programı çerçevesinde, Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği Başkanı Avukat Müjde Tozbey’in katılımıyla Atatürk Kültür Merkezi’nde bir söyleşi gerçekleştirdi.

Programa Manavgat Belediye Başkan Vekili Av. Mehmet Çiçek, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Söyleşinin içeriği

Söyleşide kadına yönelik şiddetin toplumsal, psikolojik ve hukuki boyutları kapsamlı biçimde ele alındı. Av. Müjde Tozbey, şiddetle mücadele süreçlerinde kadınların başvurabileceği mekanizmalar, yasal haklar ve korunma tedbirleri üzerine detaylı bilgiler paylaştı.

Tozbey, şiddetin toplumun tüm kesimlerini ilgilendiren yapısal bir problem olduğunu vurgulayarak, farkındalık çalışmalarının şiddetin önlenmesinde hayati rol taşıdığını ifade etti.

Sonuç ve kapanış

Söyleşi, katılımcıların sorularının yanıtlanmasının ardından sona erdi. Etkinlik sonunda Başkan Vekili Av. Mehmet Çiçek, sunumu ve katkıları dolayısıyla Av. Müjde Tozbey'e teşekkür ederek plaket takdim etti.

MANAVGAT BELEDİYESİ, 25 KASIM KADINA YÖNELİK ŞİDDETE KARŞI ULUSLARARASI MÜCADELE GÜNÜ KAPSAMINDA...

MANAVGAT BELEDİYESİ, 25 KASIM KADINA YÖNELİK ŞİDDETE KARŞI ULUSLARARASI MÜCADELE GÜNÜ KAPSAMINDA DÜZENLEDİĞİ FARKINDALIK PROGRAMI ÇERÇEVESİNDE, ÖNCE ÇOCUKLAR VE KADINLAR DERNEĞİ BAŞKANI AVUKAT MÜJDE TOZBEY’İN KATILIMIYLA ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ’NDE BİR SÖYLEŞİ GERÇEKLEŞTİRDİ.

MANAVGAT BELEDİYESİ, 25 KASIM KADINA YÖNELİK ŞİDDETE KARŞI ULUSLARARASI MÜCADELE GÜNÜ KAPSAMINDA...

İLGİLİ HABERLER

Doc Dizisi Gerçek Mi? Pierdante Piccioni ve İtalyan Orijinali

İBB Genç Üniversiteli Burs Sonuçları 2025-2026: 20 Bin TL Desteğe Geri Sayım

GORA 4 GORA: Cem Yılmaz’dan 20 Yıl Sonra Gelen Hamle — Vizyon Tarihi ve Netflix İddiaları

11. Yargı Paketi'nde 'Eşitlik' Formülü: 50 Bin Mahkuma Tahliye Kapısı mı?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Erdoğan, G20'de Meloni ile Görüştü: Türkiye-İtalya İş Birliği Öne Çıktı
2
Kuantum Noktaları Kanser ve Alzheimer Tedavisinde Yeni Umut
3
Yaşar Güler, Osman Aşkın Bak'ı MSB'de Kabul Etti
4
Muratpaşa'da +0.5: Sanatla Akdeniz'in Geleceğine Enerji
5
ESO Kasım Meclis Toplantısı: Bütçe ve Oda Faaliyetleri Değerlendirildi
6
Van'da Şah Damarı (Glomus) Tümörü Ameliyatlarında Başarı
7
Manisa Alaşehir'de JASAT Operasyonu: 290 Ecza Hapı Ele Geçirildi

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı

Kış Lastiği 2025: Tarihler Öne Çekildi, Ceza 5 bin 856 TL

İBB Genç Üniversiteli Burs Sonuçları 2025-2026: 20 Bin TL Desteğe Geri Sayım

İŞKUR KPSS Şartsız 4.143 Personel Alımı: 81 İlde Temizlik ve Güvenlik İlanı

27 Kasım 2025 Perşembe TV Yayın Akışı: Bu Akşam Hangi Diziler ve Maçlar Var?

Doc Dizisi Gerçek Mi? Pierdante Piccioni ve İtalyan Orijinali

Beyaz Saray Yakınında Saldırı: Fail Rahmanullah Lakanwal Kim?

Marmara Depremi Tatbikatı Ne Zaman? AFAD Erteledi, Yeni Tarih Bekleniyor

Eşref Rüya 24. Bölüm Fragmanı Yayınlandı mı?

GORA 4 GORA: Cem Yılmaz’dan 20 Yıl Sonra Gelen Hamle — Vizyon Tarihi ve Netflix İddiaları

Bereketli Topraklar Final Kararı: Nedenleri ve 30 Kasım 2025'teki Son Bölüm

11. Yargı Paketi'nde 'Eşitlik' Formülü: 50 Bin Mahkuma Tahliye Kapısı mı?