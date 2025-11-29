Manavgat'ta Çatı Yangını: 3 Çocuk İnşaat İşçileri ve Mahalle Sakinleri Tarafından Kurtarıldı

Manavgat'ta çatı katı yangını: 3 çocuk kurtarıldı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde, Yayla Mahallesi Işıklar Caddesi adresindeki 4 katlı binanın çatı katında çıkan yangında mahsur kalan 3 çocuk, çevredeki inşaat işçileri ve mahalle sakinlerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Olayın gelişimi

Edinilen bilgiye göre, çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 5 ila 10 arasında yaşları değişen 3 çocuk daire içinde mahsur kaldı.

Çevredeki inşaatta çalışan işçiler ve mahalle sakinleri, kısa sürede binaya girerek çocukları kurtardı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürürken sağlık ekipleri çocuklara olay yerinde müdahale edip, ardından hastaneye sevk etti. Yangının söndürülmesinin ardından dairede ekipler tarafından inceleme yapıldı.

Görgü tanıklarının anlatımı

Binanın yan tarafındaki inşaatta elektrik tesisatı yapan Hakan köken, dumanları görüp arkadaşlarıyla eve çıktıklarını; evin kapısının demir olması ve açılmaması nedeniyle inşaattan getirdikleri çekiçle kapıyı kırarak içeri girdiklerini, odadaki 3 çocuğu vatandaşlarla birlikte dışarı çıkardıklarını söyledi.

İnşaat işçileri ile birlikte binaya çıkan mahalle sakinlerinden biri, "Evin odasında 3 tane çocuk vardı. Küçük çocukları kucaklayıp yanan binadan dışarıya çıkardık. Biraz sonra itfaiye ve ambulans geldi. Sağlık ekipleri çocuklara müdahale etti. İtfaiye de yangını söndürdü" şeklinde konuştu.

Ayrıca, çocukların annesinin polise verdiği ifadede; küçük çocuğuyla ekmek almaya gittiği sırada evinden duman çıktığını görüp olay yerine geldiği öğrenildi.

Soruşturma devam ediyor

Yangının çıkış nedeni yetkililer tarafından araştırılıyor. Olayla ilgili incelemeler ve soruşturma sürüyor.

