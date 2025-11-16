Manavgat'ta D-400'de Trafik Kazası: 3 Yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde Alanya-Manavgat D-400 karayolunda iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı; yaralıların sağlık durumları iyi.

Yayın Tarihi: 16.11.2025 09:43
Güncelleme Tarihi: 16.11.2025 09:43
Kaza ve İlk Müdahale

Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen kazada, Alanya-Manavgat D-400 Karayolu üzerindeki çarpışma sonucu 3 kişi yaralandı.

Kaza Detayları

Edinilen bilgiye göre, Alanya'dan Manavgat istikametine seyir halinde olan Mehmet A. idaresindeki 07 BDE 781 plakalı otomobil, Sülek kavşağına geldiği sırada Osman T. yönetimindeki 07 L 3109 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışma sonucu her iki araçta bulunan kişiler yaralandı.

Kazada sürücüler Mehmet A. ve Osman T. ile 07 L 3109 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan Durdu T. yaralandı.

Müdahale ve Sağlık Durumu

Kazayı gören sürücülerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 112 ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

