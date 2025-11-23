Manavgat’ta Fren Yapınca Devrilen Motosikletli Kadın Yaralandı

Manavgat’ta fren yapınca kontrolünü kaybeden motosiklet sürücüsü Aysel S. devrilerek yaralandı; 112 ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi.

Yayın Tarihi: 23.11.2025 10:13
Güncelleme Tarihi: 23.11.2025 10:13
Kaza Detayları

Antalya’nın Manavgat ilçesinde önündeki araca çarpmamak için fren yapan motosiklet sürücüsü kadın yaralandı.

Kaza; Manavgat ilçesi Yukarı Hisar Mahallesi Şelale Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hastane Caddesi istikametine seyir halindeki Aysel S.'nın kullandığı 07 BZA 336 plakalı motorlu bisiklet, 7030 sokak kesişimine geldiğinde önündeki araca çarpmamak için fren yaptı.

Motosikletin kontrolünü kaybeden sürücü devrilerek sürüklendi. Kaza anını görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan motorlu bisiklet sürücüsüne olay yerinde 112 sağlık ekipleri müdahale etti ve yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı.

