Manavgat'ta Hafif Ticari Araç Palmiye Ağacına Çarptı: Sürücü Yaralandı

Manavgat'ta hafif ticari araç palmiye ağacına çarptı
Kaza anı kamerada
Antalya’nın Manavgat ilçesinde meydana gelen kazada, bir hafif ticari araç orta refüjdeki palmiye ağacına çarptı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, Sorgun Bulvarı istikametinden Acısu Caddesi yönüne seyir eden Halim Karabacak yönetimindeki 07 ACB 606 plakalı Volkswagen marka hafif ticari aracın direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu gerçekleşti.
Çarpmanın etkisiyle araçta büyük çapta hasar oluştu. Yaralı olarak araçtan çıkarılan sürücü Halim Karabacak’a olay yerinde 112 Acil Sağlık ekipleri müdahale etti ve ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Yetkililerden edinilen bilgiye göre sürücünün hayati tehlikesi bulunmuyor.
ANTALYA’NIN MANAVGAT İLÇESİ SORGUN BULVARI’NDA DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBEDEN HAFİF TİCARİ ARAÇ PALMİYEYE ÇARPTI, SÜRÜCÜ YARALI HALDE HASTANEYE KALDIRILDI.