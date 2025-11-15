Manavgat'ta Hafif Ticari Araç Palmiye Ağacına Çarptı: Sürücü Yaralandı

Antalya-Manavgat´ta bir hafif ticari araç palmiye ağacına çarparak sürücünün yaralanmasına neden oldu; kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Yayın Tarihi: 15.11.2025 10:49
Güncelleme Tarihi: 15.11.2025 10:49
Manavgat'ta Hafif Ticari Araç Palmiye Ağacına Çarptı: Sürücü Yaralandı

Manavgat'ta hafif ticari araç palmiye ağacına çarptı

Kaza anı kamerada

Antalya’nın Manavgat ilçesinde meydana gelen kazada, bir hafif ticari araç orta refüjdeki palmiye ağacına çarptı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Sorgun Bulvarı istikametinden Acısu Caddesi yönüne seyir eden Halim Karabacak yönetimindeki 07 ACB 606 plakalı Volkswagen marka hafif ticari aracın direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu gerçekleşti.

Çarpmanın etkisiyle araçta büyük çapta hasar oluştu. Yaralı olarak araçtan çıkarılan sürücü Halim Karabacak’a olay yerinde 112 Acil Sağlık ekipleri müdahale etti ve ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yetkililerden edinilen bilgiye göre sürücünün hayati tehlikesi bulunmuyor.

ANTALYA’NIN MANAVGAT İLÇESİ SORGUN BULVARI’NDA DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBEDEN HAFİF TİCARİ ARAÇ...

ANTALYA’NIN MANAVGAT İLÇESİ SORGUN BULVARI’NDA DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBEDEN HAFİF TİCARİ ARAÇ PALMİYEYE ÇARPTI, SÜRÜCÜ YARALI HALDE HASTANEYE KALDIRILDI.

ANTALYA’NIN MANAVGAT İLÇESİ SORGUN BULVARI’NDA DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBEDEN HAFİF TİCARİ ARAÇ...

İLGİLİ HABERLER

SGK'dan Erken Emeklilik Müjdesi: 1800 ve 3600 Gün Formülü, %40 ve %60 Şartları

Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? Diyanet 2025-2026 Takvimi

İnci Taneleri 3. Sezon Ne Zaman Başlayacak? Bu Akşam Var Mı?

Meteoroloji 9 İle Beyaz Alarm Verdi: Kar Ne Zaman Yağacak?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri ile Görüşecek
2
Elazığ'da Kış Lastiği İçin Son Gün: Lastikçilerde Yoğunluk
3
Sağlık-Sen: Kamuda Diş Hekimi Atanmalı, Uzmanlaşmanın Önü Açılmalı
4
Tunceli'de Kar Etkili: Hozat-Ovacık Yolunda Karla Mücadele Başladı
5
Esenyurt Belediyesi'nden Gençlere Spor Desteği: Recep Tayyip Erdoğan Parkı Futbol Okulu Şampiyon
6
Söke’de Şap Aşısı Seferberliği: Riskli Mahallelerde Aşılamalar Hızlandırıldı
7
Samsun'da Otomobil İstinat Duvarına Çarptı: Genç Futbolcu Yaralandı

TV8 halka arz ne zaman? Acun Ilıcalı'nın TV8'i SPK'ya başvurdu

2026 BİLSEM Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Önemli Tarihler

Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? Diyanet 2025-2026 Takvimi

KPSS 65 Puanla Belediye Memur Alımı: Datça ve Çeşme'de 2 Kadro (Aralık 2025)

Emekli Promosyonunda Kasım 2025 Rekoru: Paket 39.500 TL'ye Ulaştı

SGK'dan Erken Emeklilik Müjdesi: 1800 ve 3600 Gün Formülü, %40 ve %60 Şartları

2025 En Yeni Cuma Mesajları: Ayetli, Resimli ve Dualı Paylaşımlar

İnci Taneleri 3. Sezon Ne Zaman Başlayacak? Bu Akşam Var Mı?

TOKİ Kura Çekimi: Canlı Yayın, Noter Denetimi ve Hak Sahipliği Nasıl Belirlenecek?

Meteoroloji 9 İle Beyaz Alarm Verdi: Kar Ne Zaman Yağacak?

2026 YKS Ne Zaman? ÖSYM Sınav Takvimi Bekleniyor

Altın Piyasasında Şok: 22 Ayar Bilezik ve Altınların Alım-Satımı Yasaklandı