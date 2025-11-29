Manavgat'ta kontrolsüz kavşakta çarpışma: 1 yaralı
Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı
Antalya'nın Manavgat ilçesinde, Eski Hisar Mahallesi'nde bulunan kontrolsüz kavşakta hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Kerem Ç. idaresindeki 07 AUE 276 plakalı otomobil ile Duran Y. yönetimindeki 07 LJU 66 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.
Kazada otomobilde bulunan Fatma Ç. yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ve polis ekipleri müdahale etti.
Yaralıya olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Manavgat Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Kaza anı, çevredeki bir güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.
ANTALYA'NIN MANAVGAT İLÇESİNDE HAFİF TİCARİ ARAÇ İLE OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 1 KİŞİ YARALANDI. KAZA ANI İSE GÜVENLİK KAMERASINA SANİYE SANİYE YANSIDI.