Manavgat'ta kontrolsüz kavşakta çarpışma: 1 yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde Eski Hisar Mahallesi'nde hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı; 1 kişi yaralandı, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Yayın Tarihi: 29.11.2025 11:03
Güncelleme Tarihi: 29.11.2025 11:03
Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, Eski Hisar Mahallesi'nde bulunan kontrolsüz kavşakta hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Kerem Ç. idaresindeki 07 AUE 276 plakalı otomobil ile Duran Y. yönetimindeki 07 LJU 66 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

Kazada otomobilde bulunan Fatma Ç. yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ve polis ekipleri müdahale etti.

Yaralıya olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Manavgat Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Kaza anı, çevredeki bir güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

