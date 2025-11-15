Manavgat'ta Köprü Girişinde Yaya Çarpması: Yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde Mimar Sinan Caddesi'nde köprü girişinde aniden yola çıkan yayaya otomobil çarptı; yaralı hastaneye kaldırıldı, hayati tehlike yok.

Yayın Tarihi: 15.11.2025 10:48
Güncelleme Tarihi: 15.11.2025 10:48
Antalya'nın Manavgat ilçesinde köprü girişinde aniden yola çıkan yayaya otomobil çarpması sonucu yaya yaralandı.

Kaza Detayları

Kaza, Mimar Sinan Caddesi üzerinden Zeynel Şenol Köprüsü istikametine seyir eden Berkan A yönetimindeki 07 BYU 431 plakalı otomobilin köprü girişine geldiği sırada, yolun sağ tarafından kontrolsüz şekilde yola çıkan yaya Abdullah U'ya çarpmasıyla meydana geldi.

Müdahale ve Hasta Durumu

Çarpma sonucu yaralanan Abdullah U, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye sevk edildi. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

