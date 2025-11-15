Manavgat'ta Köprü Girişinde Yaya Çarpması: Yaralı
Kaza Detayları
Kaza, Mimar Sinan Caddesi üzerinden Zeynel Şenol Köprüsü istikametine seyir eden Berkan A yönetimindeki 07 BYU 431 plakalı otomobilin köprü girişine geldiği sırada, yolun sağ tarafından kontrolsüz şekilde yola çıkan yaya Abdullah U'ya çarpmasıyla meydana geldi.
Müdahale ve Hasta Durumu
Çarpma sonucu yaralanan Abdullah U, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye sevk edildi. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
