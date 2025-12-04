Manavgat'ta Minibüsle Çarpışan Motosiklet Sürücüsü Yaralandı

Manavgat'ta Şelale Mahallesi Remzi Güven Caddesi kavşağında minibüsle çarpışan motosiklet sürücüsü Hafize K. yaralandı, 112 ekipleri müdahale ederek hastaneye kaldırdı.

Yayın Tarihi: 04.12.2025 10:01
Güncelleme Tarihi: 04.12.2025 10:01
Kaza Şelale Mahallesi Remzi Güven Caddesi kavşağında gerçekleşti

Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen kazada, bir minibüs ile çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, Şelale Mahallesi Remzi Güven Caddesi Bayır Mezarlığı önündeki kavşakta gerçekleşti. Kent merkezi yönüne seyreden Hafize K. idaresindeki 07 BNN 996 plakalı motosiklet, 3540 Sokak yönüne dönüş yapan Rıdvan Ç. yönetimindeki 08 ABY 595 plakalı minibüs ile çarpıştı.

Çarpışma sonucu yaralanan motosiklet sürücüsü Hafize K., olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapıldıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.

