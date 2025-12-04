Manavgat'ta minibüsle çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı
Kaza Şelale Mahallesi Remzi Güven Caddesi kavşağında gerçekleşti
Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen kazada, bir minibüs ile çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı.
Kaza, Şelale Mahallesi Remzi Güven Caddesi Bayır Mezarlığı önündeki kavşakta gerçekleşti. Kent merkezi yönüne seyreden Hafize K. idaresindeki 07 BNN 996 plakalı motosiklet, 3540 Sokak yönüne dönüş yapan Rıdvan Ç. yönetimindeki 08 ABY 595 plakalı minibüs ile çarpıştı.
Çarpışma sonucu yaralanan motosiklet sürücüsü Hafize K., olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapıldıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.
ANTALYA’NIN MANAVGAT İLÇESİNDE MİNİBÜS İLE MOTOSİKLETİN ÇARPIŞTIĞI KAZADA BİR KİŞİ YARALANDI. ÇARPIŞMANIN ETKİSİYLE YARALANAN MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ, SAĞLIK EKİPLERİNİN OLAY YERİNDEKİ İLK MÜDAHALESİNİN ARDINDAN HASTANEYE KALDIRILDI.