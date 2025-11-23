Manavgat'ta Motosiklet Devrildi: Yaya Çarpmamak İçin Fren Yaptı, 1 Yaralı

Manavgat'ta yaya çarpmasını önlemek için frenleyen motosiklet devrildi; sürücü yaralandı, sürücü ve motosiklet sahibine 9 bin 267 TL ceza verildi.

Yayın Tarihi: 23.11.2025 10:07
Güncelleme Tarihi: 23.11.2025 10:07
Antalya'nın Manavgat ilçesinde, yaya geçidinden geçen bir kadına çarpmamak için ani fren yapan motosiklet sürücüsü motosikleti devirdi ve yaralandı. Olayda hem sağlık müdahalesi yapıldı hem de trafik cezası uygulandı.

Kazanın detayları

Kaza, Barbaros Caddesi ile Abdi İpekçi Caddesi ışıklı kavşağında meydana geldi. Sanayi istikametine seyir halinde olan Suriye uyruklu Ahmed El M. E. A. idaresindeki 07 BLS 404 plakalı motosiklet, yaya geçidinden geçen kadına çarpmamak için fren yaptığı sırada devrilerek sürüklendi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan sürücü, 112 sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Ceza uygulaması

Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı incelemede, sürücünün kursa giderek sürücü belgesi almaya hak kazandığı ancak belge ücreti yatırılmadığı için ehliyetini almadığı tespit edildi. Bu nedenle hem motosiklet sürücüsüne hem de motosiklet sahibine ayrı ayrı 9 bin 267 TL idari para cezası uygulandı.

2026 Asgari Ücret Zammı İçin Takvim Netleşti: Aralık 2025'te Pazarlık Başlıyor