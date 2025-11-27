Manavgat'ta Otomobil ile Çarpışan Motosikletli Tedaviyi Reddetti

Manavgat'ta otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü hafif yaralandı; ambulansta müdahale sonrası hastaneye gitmeyi reddetti.

Yayın Tarihi: 27.11.2025 10:49
Güncelleme Tarihi: 27.11.2025 10:49
Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen kazada, hafif yaralanan motosiklet sürücüsü hastaneye gitmedi.

Kaza Detayları

Kaza, Bahçelievler Mahallesi Çetin Emeç Caddesi Adliye kavşağında gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, Sorgun Bulvarı'ndan Gençlik Merkezi yönüne seyreden Hasan E. B.'nin kullandığı 07 BJH 890 plakalı motosiklet, kavşaktan dönmekte olan Oğuzhan I.'nın kullandığı 07 BLP 223 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Olay güvenlik kameralarına saniye saniyesine yansıdı. Kazada hafif yaralanan motosiklet sürücüsüne olay yerine gelen ambulansta müdahale edildi; sürücü kendisini iyi hissettiğini belirterek hastaneye gitmeyi kabul etmedi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

