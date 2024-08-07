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Manchester'de Aşırı Sağcı Saldırı İddiasıyla Testereli Şüpheli Gözaltında

İngiltere'nin Manchester şehrinde, elektrikli budama testeresiyle ırkçı bir saldırı gerçekleştiren şüpheli gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 07.08.2024 12:54
Güncelleme Tarihi: 07.08.2024 12:54
Manchester'de Aşırı Sağcı Saldırı İddiasıyla Testereli Şüpheli Gözaltında

Irkçı Saldırı İddiaları ve Gözaltı

İngiltere'nin Manchester şehrinde, elektrikli budama testeresi kullanarak ırkçı bir saldırı düzenlediği iddia edilen bir şahıs, emniyet güçleri tarafından gözaltına alındı. Manchester Polis Teşkilatı, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 5 Ağustos tarihinde virale dönüşen görüntülerdeki şahsın bir gün önce yakalandığını duyurdu.

Olayın Gelişimi ve Sosyal Medya Tepkisi

Açıklamada, gözaltına alınan kişinin 30'lu yaşlarda olduğu bilgisi verildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, benzin istasyonunda bir kişinin arabasına yönelerek elektrikli budama testeresi aldığı görülüyor. İddiaya göre, görüntüleri kaydeden ve Müslüman olduğu belirtilen çift, bu kişi tarafından kovalandıktan sonra arabalarıyla oradan kaçmayı başardı.

Toplumsal Gerginlik ve Aşırı Sağcı Eylemler

Görüntüyü paylaşan Müslümanlara Karşı Baskının Belgelenmesi (DOAM) adlı platform, testereyi elinde bulunduran şahsın ırkçı saldırı gerçekleştiren bir aşırı sağcı olduğunu iddia etti. Ayrıca, 29 Temmuz'da üç çocuğun hayatını kaybettiği bıçaklı saldırının ardından İngiltere'de aşırı sağcı şiddetlerde artış görüldü.

Son günlerde yaşanan spekülatif haberler nedeniyle, aşırı sağcı gruplar bazı şehirlerde Müslümanlar ve göçmenlere saldırılar düzenlemekte, yabancılara ait işletmelere, araçlara ve ibadet yerlerine zarar vermektedirler. Bu olaylar sonucunda çok sayıda polis ve sivil yaralanmıştır.

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