Manisa Alaşehir'de JASAT Operasyonu: 290 Ecza Hapı Ele Geçirildi

Manisa Alaşehir'de JASAT ekipleri Baklacı Mahallesi'nde düzenlenen operasyonda 290 adet sentetik ecza hapı ele geçirdi; şüpheli Y.E.K. tutuklandı.

Yayın Tarihi: 27.11.2025 11:01
Güncelleme Tarihi: 27.11.2025 11:01
Manisa Alaşehir'de JASAT Operasyonu: 290 Ecza Hapı Ele Geçirildi

Manisa Alaşehir'de JASAT Operasyonunda 290 Hap Ele Geçirildi

Baklacı Mahallesi'nde uyuşturucu ticaretine müdahale

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, Alaşehir İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri tarafından Baklacı Mahallesi'nde uyuşturucu ticaretine yönelik düzenlenen operasyonda önemli bir delil ele geçirildi.

Operasyonda, şüpheli olarak belirlenen Y.E.K.'nin evinde yapılan aramada 290 adet sentetik ecza hapı bulundu. Bulunan haplar, emniyet kayıtlarına geçirildi.

Gözaltına alınan Y.E.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

ALAŞEHİR İLÇE JANDARMA KOMUTANLIĞI JASAT EKİPLERİ, BAKLACI MAHALLESİ’NDE UYUŞTURUCU TİCARETİNE...

ALAŞEHİR İLÇE JANDARMA KOMUTANLIĞI JASAT EKİPLERİ, BAKLACI MAHALLESİ’NDE UYUŞTURUCU TİCARETİNE YÖNELİK DÜZENLEDİKLERİ OPERASYONDA 290 ADET SENTETİK ECZA HAPI ELE GEÇİRDİ.

ALAŞEHİR İLÇE JANDARMA KOMUTANLIĞI JASAT EKİPLERİ, BAKLACI MAHALLESİ’NDE UYUŞTURUCU TİCARETİNE...

İLGİLİ HABERLER

Bereketli Topraklar Final Kararı: Nedenleri ve 30 Kasım 2025'teki Son Bölüm

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı

Doc Dizisi Gerçek Mi? Pierdante Piccioni ve İtalyan Orijinali

11. Yargı Paketi'nde 'Eşitlik' Formülü: 50 Bin Mahkuma Tahliye Kapısı mı?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Erdoğan, G20'de Meloni ile Görüştü: Türkiye-İtalya İş Birliği Öne Çıktı
2
Kuantum Noktaları Kanser ve Alzheimer Tedavisinde Yeni Umut
3
Yaşar Güler, Osman Aşkın Bak'ı MSB'de Kabul Etti
4
Muratpaşa'da +0.5: Sanatla Akdeniz'in Geleceğine Enerji
5
ESO Kasım Meclis Toplantısı: Bütçe ve Oda Faaliyetleri Değerlendirildi
6
Van'da Şah Damarı (Glomus) Tümörü Ameliyatlarında Başarı
7
Manisa Alaşehir'de JASAT Operasyonu: 290 Ecza Hapı Ele Geçirildi

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı

Kış Lastiği 2025: Tarihler Öne Çekildi, Ceza 5 bin 856 TL

İBB Genç Üniversiteli Burs Sonuçları 2025-2026: 20 Bin TL Desteğe Geri Sayım

İŞKUR KPSS Şartsız 4.143 Personel Alımı: 81 İlde Temizlik ve Güvenlik İlanı

27 Kasım 2025 Perşembe TV Yayın Akışı: Bu Akşam Hangi Diziler ve Maçlar Var?

Doc Dizisi Gerçek Mi? Pierdante Piccioni ve İtalyan Orijinali

Beyaz Saray Yakınında Saldırı: Fail Rahmanullah Lakanwal Kim?

Marmara Depremi Tatbikatı Ne Zaman? AFAD Erteledi, Yeni Tarih Bekleniyor

Eşref Rüya 24. Bölüm Fragmanı Yayınlandı mı?

GORA 4 GORA: Cem Yılmaz’dan 20 Yıl Sonra Gelen Hamle — Vizyon Tarihi ve Netflix İddiaları

Bereketli Topraklar Final Kararı: Nedenleri ve 30 Kasım 2025'teki Son Bölüm

11. Yargı Paketi'nde 'Eşitlik' Formülü: 50 Bin Mahkuma Tahliye Kapısı mı?