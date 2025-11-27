Manisa Alaşehir'de JASAT Operasyonu: 290 Ecza Hapı Ele Geçirildi

Manisa Alaşehir'de JASAT Operasyonunda 290 Hap Ele Geçirildi
Baklacı Mahallesi'nde uyuşturucu ticaretine müdahale
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, Alaşehir İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri tarafından Baklacı Mahallesi'nde uyuşturucu ticaretine yönelik düzenlenen operasyonda önemli bir delil ele geçirildi.
Operasyonda, şüpheli olarak belirlenen Y.E.K.'nin evinde yapılan aramada 290 adet sentetik ecza hapı bulundu. Bulunan haplar, emniyet kayıtlarına geçirildi.
Gözaltına alınan Y.E.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
