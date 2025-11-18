Manisa'da 3 Günlük Motosiklet Denetiminde 716 Sürücüye 2 milyon 227 bin 351 TL Ceza

Manisa'da motosiklet denetimleri sonuçlandı

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ile ilçe trafik ekipleri, 14-16 Kasım 2025 tarihlerinde üç gün süren kapsamlı motosiklet ve motorlu bisiklet denetimi gerçekleştirdi.

Denetimlerde ulaşılan rakamlar

Gerçekleştirilen kontrollerde 2 bin 576 araç ve sürücüsü incelemeye tabi tutuldu. Yapılan denetimler sonucunda kusurlu görülen 716 araç ve sürücüsüne toplam 2 milyon 227 bin 351 TL idari para cezası uygulandı, ayrıca 34 araç trafikten men edildi.

Uygulanan ihlal türleri

Denetimler kapsamında 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'na göre uygulanan cezaların dağılımı şöyle gerçekleşti:

Plaka eksikliği: 15 sürücü

Muayenesiz araç kullanma: 35 sürücü

Ehliyetsiz sürüş: 51 sürücü

Yetersiz ehliyet: 12 sürücü

Yaya yollarında motosiklet kullanma: 21 sürücü

Kask kullanmama: 430 sürücü

Diğer kanun maddeleri kapsamındaki ihlaller: 152 sürücü

Emniyet yetkilileri, denetimlerin trafik güvenliğini artırmaya yönelik olarak periyodik şekilde devam edeceğini bildirdi.

MANİSA İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK DENETLEME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ İLE İLÇE TRAFİK EKİPLERİNİN 3 GÜN BOYUNCA GERÇEKLEŞTİRDİĞİ MOTOSİKLET DENETİMLERİNDE 716 SÜRÜCÜYE 2 MİLYON 227 BİN TL CEZA KESİLİRKEN, 34 ARACIN DA TRAFİKTEN MEN EDİLDİĞİ AÇIKLANDI.