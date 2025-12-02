Manisa’da Bağ Evi Operasyonu: Firari Hükümlü Y.A. Yakalandı

Manisa'da jandarma ekipleri, 51 yıl 6 ay 20 gün hapis cezası bulunan Y.A.'yı Saruhanlı'daki bağ evinde 1 Aralık'ta düzenlenen operasyonda yakaladı.

Yayın Tarihi: 02.12.2025 13:47
Güncelleme Tarihi: 02.12.2025 13:47
Jandarma ekipleri Saruhanlı’da operasyon düzenledi

Saruhanlı İlçe Jandarma Komutanlığı ve Manisa İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, 51 yıl 6 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.A. (48) saklandığı bağ evinde yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, haklarında arama kararı bulunan şüphelilere yönelik çalışmalarını sürdüren jandarma ekipleri, dördü hırsızlık olmak üzere toplam 5 farklı suç dosyası bulunan Y.A.'nın Saruhanlı’da bir bağ evinde saklandığını tespit etti.

Bunun üzerine 1 Aralık Pazartesi günü belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, firari hükümlüyü kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.A., Cumhuriyet Savcılığındaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Manisa E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

