Manisa'da Bir Haftada 7 bin 867 Trafik Cezası: Hız, Park ve Kask İhlalleri Önde

Manisa'da 24-30 Kasım 2025 tarihlerinde yoğun trafik denetimi: 7 bin 867 ceza

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme ve Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlükleri tarafından 24-30 Kasım 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen yoğun trafik kontrollerinde toplam 7 bin 867 ihlal kayda geçti.

Denetimlerde öne çıkan ihlaller

Yapılan açıklamaya göre en fazla ceza, 1.685 işlemle hız limitlerine uymayan sürücülere kesildi. Bunları 1.469 işlemle park yasağı ihlalleri ve 1.220 işlemle kask veya koruyucu ekipman bulundurmama ihlalleri izledi.

Diğer tespit edilen ihlaller ve uygulanan işlemler şöyle sıralandı: seyir halinde cep telefonu kullanmaktan 229, yaya geçitlerinde yayaya öncelik vermemekten 73, kırmızı ışık ihlalinden 353, makas-drift-abartı egzoz ihlalinden 57, emniyet kemeri takmamaktan 510, alkollü araç kullanmaktan 82, emniyet şeridi ihlalinden 24 işlem yapıldı. Ayrıca KGYS üzerinden tespit edilen 826 ihlale de cezai işlem uygulandı.

Müdürlükler bazında dağılım

Denetimlerin sonucunda Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından 5 bin 139, Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından ise 2 bin 728 işlem olmak üzere toplam 7 bin 867 para cezası karar tutanağı düzenlendiği açıklandı.

MANİSA İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK DENETLEME VE BÖLGE TRAFİK DENETLEME ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİ, 24-30 KASIM ARASINDA YOĞUNLAŞTIRDIĞI TRAFİK KONTROLLERİNDE 7 BİN 867 İHLALİ KAYIT ALTINA ALIRKEN, SÜRÜCÜLERİN EN ÇOK HIZ, PARK YASAĞI VE KASK İHLALİ YAPTIĞI BELİRLENDİ.