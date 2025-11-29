Manisa'da Engelli Rampaları ve Park Yerleri Denetimi: 161 Araca 180 bin 726 lira Ceza

Manisa'da 28 Kasım'da düzenlenen denetimde 161 araca 180 bin 726 lira idari para cezası uygulanırken 5 araç trafikten men edildi.

Yayın Tarihi: 29.11.2025 22:36
Güncelleme Tarihi: 29.11.2025 22:36
Manisa'da gerçekleştirilen özel denetimde engelli rampaları ve engelli park yerleri kurallarına uyum kontrol edildi. Denetim, trafik güvenliği ve erişilebilirlik ihlallerine karşı kararlı bir tutum sergiledi.

Denetimin yürütücüsü ve tarihi

Denetim, Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve ilçe trafik birimleri tarafından 28 Kasım tarihinde yapıldı.

Katılım ve sonuçlar

Uygulamada 40 ekip ve 82 personel görev aldı. Ekipler, denetimler kapsamında 161 araç ve sürücüyü kontrol etti.

Kusurlu görülen 161 sürücüye toplam 180 bin 726 lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca ekipler, denetimler sırasında 5 aracı trafikten men etti.

